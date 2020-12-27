"Шикарный букет от анонима": Асмус одарена мужским вниманием

Теперь актрису заваливают цветами и любовными записками. Похоже, что один из ухажеров всерьез задумался о завоевании сердца Асмус. 32-летняя Кристина намекнула о существовании некого таинственного мужчины, который заваливает ее цветами.
Накануне актриса похвасталась роскошным букетом в личном блоге в "Инстаграм" и рассказала о милых записках воздыхателя. Наконец-то жизнь Кристины налаживается, и она снова обращает внимание на представителей сильного пола.
"Пришла я сейчас в театр, а меня тут ждет шикарный букет от анонима. Внутри записки текст: "Для милой девочки из Протвина". Это моя героиня", – кокетливо заявила Асмус.
Стоит отметить, что поклонник уже несколько недель подряд скрывает свою личность. Через аккаунт в социальной сети Кристина поблагодарила ухажера. Она отметила, что у мужчины отличный вкус.
Многочисленная аудитория устроила настоящее расследование. Пользователи гадают, кто же мог стать таинственным воздыхателем актрисы. Некоторые обратили внимание и на тот факт, что Асмус решила похвастаться цветами в блоге, что раньше за ней замечено не было.
Нашлись и те, кто выдвинул незамысловатые версии, связанные с Гариком Харламовым. По словам публики, Кристина специально провоцирует юмориста, чтобы добиться его возвращения в семью.
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