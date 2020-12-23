Вид 73-летней Ротару рядом с сыном ошеломил народ

Наследник Софии Ротару поделился редким снимком с певицей. Руслан Евдокименко опубликовал совместное селфи со звездной матерью.

Судя по фото, София Ротару не собирается стареть. В кадре сын артистки позирует в кепке и черной куртке, а она в наряде красного цвета, который освежает ее лицо.

"Фото со звездой", – подписал свой пост Руслан Евдокименко. Поклонники восхитились тому, как выглядит в своем возрасте певица.

"София Михайловна красавица!", "София Михайловна самая лучшая! Наша королева!", "Обворожительна!", – не поскупились на комплименты фолловеры.

К слову, на всех последних снимках звезда выглядит невероятно молодой, улыбчивой и позитивной. Стоит отметить, что известная семья пострадала из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом.

Как писали "Дни.ру", недавно исполнительнице пришлось прибегнуть к экстренным мерам, чтобы вернуть себе утраченное состояние. Стало известно, что София Ротару выставила на продажу свой отель "Вилла София" в Крыму. Сейчас на недвижимость на берегу Черного моря заявлена цена в 25 миллионов евро. Отель не ищет покупателя, но предлагается потенциальным владельцам, заведомо имеющим круглые суммы денег.