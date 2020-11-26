"Ему трудно было сидеть прямо": Онкобольной Юдашкин перенес четыре операции

Модельер впервые почувствовал себя плохо в 2016 году. Сначала он был уверен, что у недомогания самые простые причины, боролся с головной болью с помощью лекарств. Позднее Валентин Юдашкин все-таки обратился к врачу, но его слова сильно встревожили звезду.

По словам подруги модельера Ольги Слуцкер, врач сообщил Юдашкину, что он пришел не туда, и ему стоит "обследоваться на предмет онкологии". Мир перевернулся, поражены были даже близкие мэтра: Валентин никогда не жаловался на здоровье, а оказалось, что болезнь зашла достаточно далеко.

Валентину Юдашкину диагностировали рак пищевода, и он перенес четыре полостные операции за 20 дней. "А ведь он не гренадерского роста, без груды мышц, без претензии на статус мачо. Это художник, утонченный творческий человек, который вдруг проявил такой объем мужества, такую недюжинную силу", – отметила Ольга.

К счастью, сейчас модельер уже чувствует себя лучше. Юдашкин продолжает баловать поклонников новыми яркими коллекциями, но предписания врачей все же соблюдает. По мнению Ольги Слуцкер, огромным толчком к выздоровлению стала любовь и поддержка жены модельера. Она рассказала, что постоянно пыталась донести до Марины, что мужу нужна энергия, он должен думать о себе и о лечении, а так отвечала ей: "С чего это? Юдашкин?! Будет дома сидеть? Ничего подобного! Он будет ходить, как ходил – везде, жить как жил, работать, готовить показ. В этом и есть его жизнь. Я ему дома сидеть не дам".

Как уже сейчас понимает Слуцкер, это был единственный возможный выход для звезды. Хотя тогда ей казалось, что высказывания супруги опрометчивы. Однако потом случился показ Юдашкина на Неделе моды в Москве. Он появился на подиуме свежий, молодой, с новой стрижкой. Ольга поняла, что Марина была права. "Я не перестаю восхищаться Мариной", – говорит она.

