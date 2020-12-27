"Хочу жить для себя": Лолита отказалась от родов

Знаменитая брюнетка высказалась по вопросам политики, шоу-бизнеса и беременности. Лолита Милявская объявила, что рождение детей для нее сейчас неприемлемо.

Тина Канделаки пригласила исполнительницу хита "На Титанике" в свою программу "Специальный гость". В рамках передачи Лолита Милявская пообщалась с телеведущей и выразила свое мнение о ситуации в Белоруссии, о продвижении звезд и поделилась планами на будущее. Известная певица категорично отнеслась к словам о том, что в ее возрасте стало популярно заводить детей.

"Хочу жить для себя", – несколько раз произнесла 57-летняя Лолита Милявская в ответ на речи о беременности. Она заявила, что не является ненавистницей детей, но заводить ребенка в своем возрасте считает лишним. Женщина уверена, что людям, которые хотят детей, нужно иметь много времени, которое они могут посвящать наследникам. Она уточнила, что ее работа идет в противовес этому, то есть совмещать успешную карьеру и полноценную семейную жизнь по ее мнению невозможно.

Напомним, что у звезды есть 22-летняя дочь Ева, которая провела все детство под опекой бабушки и деда. Когда она появилась на свет, врачи предлагали знаменитости отказаться от девочки, так как у малышки диагностировали задержку в развитии и серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас дочь Лолиты Милявской учится на третьем курсе университета в Польше.