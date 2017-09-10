Лолита расплакалась перед Михалковым

Ну когда еще увидишь оскароносного режиссера в роли ведущего поп-концерта поющих под фонограмму артистов! Только на "Новой волне" в Сочи. Ведущим дня кино на этом смотре стал сам Никита Михалков. Он сидел весь вечер на сцене в кресле и делился воспоминаниями о съемках, шутил. Со сцены звучали композиции из фильмов "Бриллиантовая рука", "Криминальное чтиво", "Белое солнце пустыни". Но больше всех зал поразила Лолита. с премьерой песни "Раневская". На экране мелькали кадры с Фаиной Георгиевной, а певица рассказывала пронзительную историю. В конце она просто расплакалась перед залом и Михалковым, а публика приветствовала такой мощный номер стоя.
Его общая площадь – 10,2 гектаров
Столица отмечает 870-летие
В Сочи открылся конкурс молодых исполнителей "Новая волна"
Молодые расписались в Барвихе
Девушка ежедневно мажет их касторовым маслом для лучшего роста
Инга провела девичник на греческом острове
Мировые знаменитости померились глубиной вырезов
Актриса оказалась ярче своих коллег
В Театре сатиры состоялся сбор труппы
Актеры вместе с детьми приготовили в парке гигантский роллс
Девушка упала со сцены во время репетиции
Известный сценарист и режиссер Виктор Мережко высказался об актере
Оперная дива разочаровалась в своих детях
Экс-участница одного из самых популярных в России шоу уже год судится с бросившим ее супругом