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Сен. 10, 2017
просмотры: 123

Лолита расплакалась перед Михалковым

567

Ну когда еще увидишь оскароносного режиссера в роли ведущего поп-концерта поющих под фонограмму артистов! Только на "Новой волне" в Сочи. Ведущим дня кино на этом смотре стал сам Никита Михалков. Он сидел весь вечер на сцене в кресле и делился воспоминаниями о съемках, шутил. Со сцены звучали композиции из фильмов "Бриллиантовая рука", "Криминальное чтиво", "Белое солнце пустыни". Но больше всех зал поразила Лолита. с премьерой песни "Раневская". На экране мелькали кадры с Фаиной Георгиевной, а певица рассказывала пронзительную историю. В конце она просто расплакалась перед залом и Михалковым, а публика приветствовала такой мощный номер стоя.

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