"Сзади все хорошо!": Нагиев не смог сдержаться перед телом Лолиты

Ведущий шоу "Голос" оценил фигуру Лолиты Милявской во время съемок телепроекта. Дмитрий Нагиев высказался в адрес певицы по-мужски.

На шоу "Голос" регулярно звучат не только прекрасные голоса участников, но и интригующие диалоги знаменитостей из мира шоу-бизнеса. В свежем выпуске телепроекта, который вышел на экраны 25 декабря, запоминающейся речью отличился Дмитрий Нагиев. Когда на сцене появилась Лолита Милявская, шоумен удивился и прокомментировал достоинства ее женственного тела.

Лолита исполнила для публики хит "Ориентация север" вместе с участниками проекта Марией Русаковой и Дмитрием Венгеровым. Звезда облачилась в экстравагантный обтягивающий наряд с полупрозрачным верхом и сверкающим декором. Внешний вид певицы произвел настоящий фурор, а стройная фигура знаменитости стала для поводом для обсуждения у публики. "Выглядишь – во! Я тебе скажу, что и сзади все хорошо!", – заявил Дмитрий Нагиев в состоянии эйфории, когда представлял зрителям помолодевшую артистку.

Напомним, что до 2010 года ведущий шоу "Голос" был женат на известной радиозвезде Алисе Шер. В браке с журналисткой у него появился сын Кирилл. В настоящее время 53-летний шоумен не афиширует детали своей личной жизни. Сейчас Дмитрий Нагиев уделяет много времени карьере и часто появляется в различных кинопроектах и телевизионных передачах.