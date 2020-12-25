"Будут сын, родители и Лиза": что запланировал Авербух для замученной недругами Арзамасовой

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова не сходит со страниц прессы. 20 декабря стало известно, что 25-летняя актриса стала женой 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха. Слухи о том, что знаменитости вот-вот отправятся в ЗАГС ходили уже давно, однако мало кто относился к ним серьезно.

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