"Будут сын, родители и Лиза": что запланировал Авербух для замученной недругами Арзамасовой

Весть о бракосочетании звезд произвела эффект разорвавшейся бомбы. На Лизу, выбравшую в мужья человека, который годится в отцы, обрушился шквал критики. Даже известная телесваха Роза Сябитова усомнилась в том, что новоиспеченных супругов ждет счастливое будущее. Звезда шоу "Давай поженимся!" заявила, что разница в возрасте обязательно скажется на браке. Актрисе и фигуристу, по мнению Розы, придется много работать над отношениями, чтобы сосуществовать в балансе.
Звезде сериала "Папины дочки" пришлось выступить с обращением. Замученная недругами актриса поблагодарила поклонников, которые светлыми словами и добрыми поздравлениями разбавили поток негатива, льющегося на нее и ее избранника. Лиза Арзамасова отметила, что под натиском злопыхателей очень "легко сломаться".
Лиза Арзамасова и Илья Авербух не потеряли позитивный настрой. В свежем интервью фигурист рассказал, что он и его возлюбленная уже строят планы на праздники. Лиза и Илья проведут Новый год в подмосковном особняке последнего. Компанию влюбленным составят родители спортсмена и его сын от прошлых отношений, Мартин.
"Последнее время отмечал его вместе с сыном и родителями в Подмосковье. В этом году с нами будет еще моя супруга Лиза", – отметил Илья.
Авербух собирается организовать каток на озере неподалеку. Фигурист, его жена, родственники и гости будут играть в хоккей. Судя по всему, таким образом спортсмен попытается отвлечь любимую от шумихи, связанной с их свадьбой.
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