Какие отношения сложились у 16-летнего сына Авербуха и Арзамасовой

Брак Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха становится все более обсуждаем пользователями Сети. Актриса и спортсмен получают не только поздравления, но и предостережения о близкой связи артистки с сыном мужа.

Совсем недавно поклонники Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой получили радостную новость – фигурист и звезда сериала "Папины дочки" сыграли свадьбу. В соцсетях на знаменитостей обрушился шквал пожеланий, но и хейтеры не остались в стороне. Прежде злопыхатели оставляли нелесные комменатрии в адрес звездной пары из-за большой разницы в возрасте между возлюбленными, а теперь у них появился новый повод – тесное общение 25-летней Лизы Арзазасовой и 16-летнего сына Ильи Авербуха от первого брака, которого зовут Мартин.

Судя по заявлениям фигуриста, его молодая жена хорошо общается с подрастающим юношей. Этому способствует не только то, что они ровесники и родственники, но и их совместное проживание. Ранее спортсмен признавался, что Лиза стала для Мартина еще и идейным вдохновителем: ранее юноша не вставал на коньки, но мачеха убедила его это сделать.

Некоторые пользователи Сети полагают, что в будущем Лиза Арзамасова посчитает ошибкой романтический союз и брак с Ильей Авербухом, и на это повлияет ее близкая связь с юным пасынком. Преданные фанаты вовсю защищают актрису, отвечая на провокационные предположения хейтеров. "Языков злых во все времена хватает, а светлых людей видно даже во тьме", "Лиза, завистников всегда будет полно. Главное – несмотря ни на что суметь сберечь своё счастье!", " Добрый вечер, Лиза, счастливой Вам семейной жизни, пополнения в семействе, Любви. Это Ваша жизнь и не слушайте никого, кроме мужа))", – написали в инстаграм-канале Лизы Арзамасовой ее поклонники.