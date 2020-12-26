Зудина вышла на связь после известия об экстренной госпитализации

Совсем недавно в СМИ просочилась информация о том, что Марине Зудиной потребовалась экстренная помощь медиков из-за страшного недуга. Так, на россиян обрушилось известие о том, актрису забрали специалисты скорой помощи для обследования и врачебного вмешательства, так как у нее диагностировали нарушение функций мозга из-за сбоя кровообмена. Журналисты решили связаться с вдовой Олега Табакова, чтобы узнать, как обстоят дела и прояснить ситуацию, ведь еще вчера артистка энергично поздравляла подписчиков инстаграм-канала с наступающим Новым годом и весело проводила время в Большом театре.
Марина Зудина объявила "РИА Новости", что не лежит в московской больнице и не испытывает страданий из-за вертебро-базилярной недостаточности. "Со мной все в порядке", – выразилась звездная дива о самочувствии. Таким образом знаменитость опровергла сведения о страшной и неприятной ситуации, которая напугала ее фанатов.
Напомним, что Марине Зудиной 55 лет. Она вступила в отношения с Олегом Табаковым еще будучи студенткой, а вышла за него замуж через десять лет после начала романа – в 1995 году. В браке с усопшим артистом у Марины Зудиной родилось двое детей: сын Павел и дочь Мария.
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