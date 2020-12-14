"Прям ужас-ужас": хирург о страхе Варнавы подурнеть из-за беременности

Пластический хирург Тигран Алексанян прокомментировал опасение Екатерины Варнавы стать страшной из-за интересного положения. Он объяснил, что женщинам, операционно изменяющим свою внешность, не стоит бояться беременности.



Артистка призналась, что боится за форму носа. Ранее звезда предположила, что он может стать еще больше. Однако эксперт заверил, что беременность не нанесет значительного ущерба результату ранее сделанных пластических операций.

По словам врача, в его практике были случаи, когда женщине исправляли внешность, а лишь потом узнавали о том, что она ждет ребенка. "Ни на груди, ни на носу, ни на лицо в целом "интересное" положение не отразилось", – рассказал Тигран Алексанян.

Также хирург обратил внимание, что без изменений женщине в положении все-таки не обойтись. Например, грудь в период беременности преобразится, ведь это естественный процесс в период лактации. И пластика тут ни при чем.

Специалист обратил внимание на то, что в любом случае небольшие "гравитационные" изменения могут присутствовать, но это не значит, что они могут значительно отразиться на внешности, "изуродовать человека, чтобы прям ужас-ужас".

Напомним, в этом году стало известно, что Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым. Экс-участница шоу Comedy Woman в беседе с Ксенией Собчак намекнула, что ее сердце не свободно. Вскоре выяснилось, что Екатерина встречается с актером и режиссером Александром Молочниковым.

