Варнава поделилась опасением насчет беременности

В этом году стало известно, что Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым. Экс-участница шоу Comedy Woman в беседе с Ксенией Собчак намекнула, что ее сердце не свободно. При этом она не стала раскрывать личность избранника.
Вскоре выяснилось, что Екатерина встречается с актером и режиссером Александром Молочниковым. Пару вместе видели на светских мероприятиях. Например, на фестивале "Кинотавр". Влюбленные не публикуют в социальных сетях совместные снимки, но поклонники все равно задают актрисе вопросы о детях и свадьбе.
Варнава не реагирует на такие допросы. Но в недавнем выпуске ютуб-шоу "Плохие песни" актриса дала понять: мысли о детях у нее все-таки есть. Во время беседы с телеведущей и блогером Идой Галич звезда Comedy Woman призналась, что переживает из-за беременности.
"Если я забеременею, мой нос станет еще больше", – сказала Екатерина.
Ида Галич, которая в этом году родила сына, успокоила собеседницу. Она призвала Екатерину Варнаву не переживать из-за изменений во внешности, которые происходят с беременными женщинами.
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