Престарелая любовница Шаляпина оттаскала Калашникову за волосы: Пошли вон

По сценарию знаменитости должны были сыграть сцену, в которой оба восстают из гроба. Певица заранее предупредила их об этом эпизоде, однако, когда дошло до дела, черная комедия звездам не понравилась. Алла Пеняева наотрез отказалась играть, в итоге пришлось в срочном порядке переписывать сценарий. "Она все равно на меня обиделась", – рассказала Анна Калашникова.
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина позднее заявила журналистам, что артистка не только пыталась уложить ее в гроб, но и прокляла. "У меня на глазу ячмень выскочил после этого", – отметила пенсионерка.
Анна Калашникова решила извиниться перед знакомой и отправилась к ней гости с цветами. Однако Алла Пеняева девушку даже на порог не пустила. Она обругала ее последними словами, а затем оттаскала за волосы, выдрав белокурый клок. "Пошли отсюда в жопу! Пошли вон!" – не унималась пенсионерка.
Прохор Шаляпин попытался урезонить бывшую возлюбленную, однако это не дало результатов. Алла Пеняева выгнала и его, заявив, что не собирается прощать соперницу.
Напомним, ранее Анна Калашникова рассказала, что после общения с пенсионеркой у нее начались сильные головокружения. Девушка пожаловалась на панические атаки, которые также связывает с негативным влиянием подруги Шаляпина.
Популярные темы форума
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Дом 2
За что можно любить Россию?
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
Внучка вышла замуж за деда
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Телеконференция