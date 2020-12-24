Престарелая любовница Шаляпина оттаскала Калашникову за волосы: Пошли вон

Недавно Анна Калашникова сняла клип на песню "Обезоружил", однако работа над проектом обернулась для нее скандалом. Для участия в ролике артистка пригласила Прохора Шаляпина и его бывшую пассию, 75-летнюю Аллу Пеняеву.

По сценарию знаменитости должны были сыграть сцену, в которой оба восстают из гроба. Певица заранее предупредила их об этом эпизоде, однако, когда дошло до дела, черная комедия звездам не понравилась. Алла Пеняева наотрез отказалась играть, в итоге пришлось в срочном порядке переписывать сценарий. "Она все равно на меня обиделась", – рассказала Анна Калашникова.

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина позднее заявила журналистам, что артистка не только пыталась уложить ее в гроб, но и прокляла. "У меня на глазу ячмень выскочил после этого", – отметила пенсионерка.

Анна Калашникова решила извиниться перед знакомой и отправилась к ней гости с цветами. Однако Алла Пеняева девушку даже на порог не пустила. Она обругала ее последними словами, а затем оттаскала за волосы, выдрав белокурый клок. "Пошли отсюда в жопу! Пошли вон!" – не унималась пенсионерка.

Прохор Шаляпин попытался урезонить бывшую возлюбленную, однако это не дало результатов. Алла Пеняева выгнала и его, заявив, что не собирается прощать соперницу.

Напомним, ранее Анна Калашникова рассказала, что после общения с пенсионеркой у нее начались сильные головокружения. Девушка пожаловалась на панические атаки, которые также связывает с негативным влиянием подруги Шаляпина.