"Плетет интриги, сплетничает": Калашникова взвыла из-за бывшей пассии Шаляпина

Анна Калашникова дала 75-летней Алле Пеняевой, которая когда-то была любимой женщиной Прохора Шаляпина, эпизодическую роль в своем новом клипе на песню "Обезоружил". Однако получившееся видео поэтессе не понравилось – во время презентации она позвонила певице и устроила скандал.



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