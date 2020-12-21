"Плетет интриги, сплетничает": Калашникова взвыла из-за бывшей пассии Шаляпина

Анна Калашникова вспомнила, что в конце вечеринки она упала в обморок из-за разговора с экс-возлюбленной Прохора Шаляпина. Конфликт негативно сказался на здоровье модели – у нее начались панические атаки.
Кроме того, девушка призналась, что начинает бояться женщин певца. По словам Анны Калашниковой, после скандалов с Аллой Пеняевой у нее были сильные головокружения, пришлось даже обратиться к бригаде медиков, которая дежурила на презентации клипа.
"Пеняева плетет интриги, сплетничает. Этому уже нет конца и края", – пожаловалась звезда. Она подчеркнула, что давно рассталась с Прохором Шаляпиным и не понимает, что пенсионерке от нее надо.
Поэтесса все обвинения Анны Калашниковой в ревности к экс-избраннику опровергает. Алла Пеняева утверждает, что модель ее обманула. Знаменитость обещала, что клип будет снят качественно, как делают в Голливуде, но на деле все оказалось не так. Сценарий музыкального видео женщине не понравился, как и результат, именно поэтому она и позвонила певице.
Пеняева рассказала, то по задумке Калашниковой ее должны были положить в гроб. "Что за глупая шутка. Я ведь еще молода. Мне 75 всего!", – возмутилась поэтесса.
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