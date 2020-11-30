Известная актриса о романе мужа с Литвиновой: Месиво помойки

Валентина Титова, известная по картинам "Дни Турбиных", "Щит и меч", "ТАСС уполномочен заявить", стала новой гостьей шоу "Судьба человека". Артистка рассказала о жизни в браке со вторым мужем – оператором Георгием Рербергом.

Пара познакомилась на съемках картины "Отец Сергий". По словам актрисы, будущий супруг решил провернуть с ней классический прием соблазнения. Георгий Рерберг тут же положил красавице руку на коленку, но, к его удивлению, получил отпор.

Как отметила Валентина Титова в эфире шоу "Судьба человека", оператор не знал, что бывают женщины, готовые ему отказать. Правда, звезда добавила, что у нее тогда сложилась впечатление, будто Рерберга раньше просто никто никогда не любил.

Ей удалось растопить его сердце. В итоге пара поженилась, правда, их отношения нельзя было назвать простыми. Периодически Валентина Титова даже поднимала руку на мужа – говорит, это случалось, потому что она ненавидит, когда ее не слушают. Впрочем, в предыдущих браках в роли агрессора выступал именно Георгий Рерберг. Например, бывшая жена оператора Марианна Вертинская признавалась, что часто ходила в синяках после ссор с любимым.

В эфире шоу "Судьба человека" Валентина Титова заявила, что никогда бы не позволила никому поднять на нее руку. По словам звезды, один и тот же мужчина может себя вести совсем по-разному с разными женщинами.

Однако Георгий Рерберг даже после свадьбы не перестал смотреть на других. По словам вдовы оператора, у него было много актрис, среди которых оказалась и Рената Литвинова. Девушка была одной из последних, с кем он общался незадолго до смерти. Валентина Титова в эфире шоу "Судьба человека" отметила, что не знакома с блондинкой.

"Мы с ней никогда не общались. Почему я должна общаться в этом месиве помойки?" – возмутилась артистка.