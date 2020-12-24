80-летний Виторган нашел новый способ заработка в пандемию

80-летний Эммануил Виторган без работы не сидит. За последние полгода актер успел сняться в четырех проектах. Можно предположить, что такая работа принесла артисту хороший доход. Однако этих средств ему, очевидно, недостаточно, поэтому решился на халтурку.
Виторган объявил, что теперь принимает заявки на видеопоздравления. Эммануил Гедеонович за определенную плату снимет свое обращение на камеру и отправит заказчику. Актер отметил, что может поздравить с Новым годом, юбилеем, днем рождения и с другими событиями.
Во сколько обойдется желающему поздравление Виторгана, точно неизвестно. Это можно узнать лишь в телефонном разговоре с агентом.
Ранее Эммануил Гедеонович рассказывал, что его пенсия составляет 50 тысяч рублей, из которых 30 тысяч – надбавка за звание "Народный артист России". Однако актер не смог бы прожить лишь на это пособие. Он платит за дом и содержит культурный центр, который посещают тысячи людей.
Напомним, недавно "Дни.ру" писали, что Эммануил Виторган рассыпался в комплиментах к вдове Иосифа Кобзона. В день рождения Нелли Михайловны актер оставил в своем инстаграм-аккаунте массу приятных слов.
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