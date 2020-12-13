Женатый Виторган рассыпался в комплиментах к вдове Кобзона

13 декабря Нелли Кобзон отмечает 70-летие. Актер Эммануил Виторган написал вдове вокалиста Иосифа Кобзона массу приятных слов.

По словам Эммануила Гедеоновича, Нелли Михайловна – потрясающая женщина, которая для многих служит примером. Виторган отметил, что быть спутницей такого мужчины как Иосиф Кобзон – сложная задача, с которой его подруга отлично справлялась. Более того, после ухода мужа вдова артиста взяла на себя роль главы семьи.

"Но ты ТАК достойно продолжаешь соблюдать традиции семьи и все делаешь для того, чтобы имя КОБЗОН не было забыто! Мы желаем тебе быть счастливой!!! В полном смысле этого слова!!!!!!! С уважением и нежностью к тебе", – рассыпался в комплиментах Виторган.

Эммануил Гедеонович отметил, что поздравляет подругу не только от себя лично. К пожеланиям присоединяются его жена Ирина, дочери Этель и Клара.

Отметим, что звездные семьи дружат уже много лет. Иосиф Кобзон скончался в 2018 году. Артисту было 80 лет. Знаменитость умерла от онкологического заболевания.

Нелли и Иосиф Кобзон были мужем и женой более 45 лет. Они считались самой крепкой парой на отечественной эстраде. На момент знакомства Нелли было 20 лет, а Иосифу 32 года. Артист женился на избраннице уже через несколько месяцев после первой встречи. У пары родилось двое детей.

В начале 80-х в семье Нелли и Иосифа случился кризис. Стало известно о неверности Кобзона. Тогда жена ушла от артиста. Спустя время Нелли Кобзон простила мужа. Отношения пары восстановились.