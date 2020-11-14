Жена Виторгана подступила к тяжелобольному Корчевникову: Имею право на совет

Жена Эмманиуила Виторгана обеспокоена состоянием Бориса Корчевникова. Ирина Млодик опубликовала эмоциональный текст для телеведущего.

12 ноября Эммануил Виторган вместе с супругой посетили съемки телепередачи, которую ведет Борис Корчевников. Спутница народного артиста России сообщила поклонникам о тяжелобольном ведущем программы "Судьба человека". Борис Корчевников получил от Ирины Млодик обращение, которое женщина разместила в инстаграм-канале.

Избранница знаменитого актера опубликовала совместный снимок Бориса Корчевникова с ней и с ее известным мужем. В кадре телеведущий выглядит довольным и улыбается. Ирина Млодик призналась, что мужчина произвел на нее благоприятное впечатление.

"В моей жизни был тяжелый момент, связанный со здоровьем, поэтому имею право на совет...", – объявила жена Эммануила Виторгана. Женщина подчеркнула, что человек может сильно влиять на многие аспекты своей жизни, его возможности поразительны. Спутница жизни Эммануила Виторгана похвалила Бориса Корчевникова за то, что он продолжил работать, несмотря на серьезный недуг и его последствия. Супруга народного артиста России уверена, что журналист преодолеет трудности, которые появились на его пути.

Напомним, что телеведущий заявил о проблемах со слухом. В детстве он переболел менингитом и оглох на одно ухо. Несколько лет назад Борис Корчевников перенес трепанацию черепа для удаления доброкачественной опухоли.