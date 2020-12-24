Двойная жизнь: легендарный артист годами мучал возлюбленную изменами с женой Золотухина

24 декабря Леониду Филатову могло бы исполниться 74 года, но, увы, в 2003-м звезды советского кино не стало. За свою жизнь он создал немало произведений, сыграл огромное количество ролей и поставил собственный фильм. Несмотря на то, что артист не считал себя красавцем, женщины его обожали, но он никогда не искал легких путей и влюблялся только в недоступных.

Первым серьезным увлечением актера стала Наталья Варлей. Молодой человек настойчиво ухаживал за звездой, ездил за ней на съемки и пытался отговорить от брака с Николаем Бурляевым. Друзья вспоминают, что его влюбленность в актрису напоминала наркотическую зависимость – он становился безумным. Коллеги называют большим счастьем то, что девушка все же не согласилась выйти за него замуж, иначе он бы никогда не реализовался как творческая личность.

Во второй раз Леонид Филатов сильно влюбился в коллегу по Театру на Таганке Лидию Савченко. Его не останавливал тот факт, что девушка была замужем. Артист буквально преследовал ее, поджидал у выхода, подлавливал в коридорах и провожал до дома. "Действовал напористо, но нежно", – говорит Савченко.

Девушка по-разному пыталась отвадить от себя влюбленного мужчину, но в какой-то момент все же сдалась. Леонид Филатов так сладко рассказывал про совместное будущее, что в итоге актриса оставила супруга-инженера и ушла к молодому артисту без гроша в кармане.

Правда, сложности начались еще до совместной жизни. Как-то раз пара крупно поссорилась и перестала общаться. Очень скоро коллеги донесли, что Леонид Филатов как-то подозрительно близко общается с супругой Валерия Золотухина Ниной Шацкой. В итоге Лидия Савченко увидела парочку вместе, но артист поспешил заверить, что между ними ничего нет, и девушка поверила.

После свадьбы влюбленные стали жить вместе, коллеги считали их идеальной парой: молодые, красивые, талантливые... Однако постепенно Леонид Филатов начал отдаляться – все чаще уходил из дома, пропадал ночами, ссылаясь на творческие метания. Лидия Савченко вспоминает, что в какой-то момент осознала себя секретарем при муже, а не счастливой женой.

Первый тревожный звоночек прозвучал, когда стало известно, что Леонид Филатов ходит на репетиции спектаклей Нины Шацкой, чтобы полюбоваться... Актриса не придала этому значения, как и тому, что на отдых супруги поехали втроем с женой Валерия Золотухина.

"Я узнала о его связи с Ниной Шацкой, как все жены, последней. Леня жил двойной жизнью очень долго", – призналась позже Лидия Савченко.

Целых 12 лет Леонид Филатов метался между любовью двух женщин, но в итоге все решил уйти от супруги. Точнее, она сама его вынудила, прямо заявив, что знает о похождениях. К тому моменту Шацкая уже развелась с Золотухиным, и теперь ничего не мешало возлюбленным воссоединиться.

Со второй супругой Леонид Филатов прожил счастливо до конца жизни. Совместных детей у пары не было, но артист принял как родного сына жены от предыдущего брака. Денис обожал отчима и даже в какой-то момент хотел сменить фамилию "Золотухин" на "Филатов", но вовремя одумался.