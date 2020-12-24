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Двойная жизнь: легендарный артист годами мучал возлюбленную изменами с женой Золотухина

Двойная жизнь: легендарный артист годами мучал возлюбленную изменами с женой Золотухина

Валерий Золотухин. Фото:Natalia Shakhanova/Global Look Press\www.globallookpress.com
24 декабря Леониду Филатову могло бы исполниться 74 года, но, увы, в 2003-м звезды советского кино не стало. За свою жизнь он создал немало произведений, сыграл огромное количество ролей и поставил собственный фильм. Несмотря на то, что артист не считал себя красавцем, женщины его обожали, но он никогда не искал легких путей и влюблялся только в недоступных.
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Первым серьезным увлечением актера стала Наталья Варлей. Молодой человек настойчиво ухаживал за звездой, ездил за ней на съемки и пытался отговорить от брака с Николаем Бурляевым. Друзья вспоминают, что его влюбленность в актрису напоминала наркотическую зависимость – он становился безумным. Коллеги называют большим счастьем то, что девушка все же не согласилась выйти за него замуж, иначе он бы никогда не реализовался как творческая личность.

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Вдова Золотухина и Филатова об изменах и обмане

Во второй раз Леонид Филатов сильно влюбился в коллегу по Театру на Таганке Лидию Савченко. Его не останавливал тот факт, что девушка была замужем. Артист буквально преследовал ее, поджидал у выхода, подлавливал в коридорах и провожал до дома. "Действовал напористо, но нежно", – говорит Савченко.

Девушка по-разному пыталась отвадить от себя влюбленного мужчину, но в какой-то момент все же сдалась. Леонид Филатов так сладко рассказывал про совместное будущее, что в итоге актриса оставила супруга-инженера и ушла к молодому артисту без гроша в кармане.

Правда, сложности начались еще до совместной жизни. Как-то раз пара крупно поссорилась и перестала общаться. Очень скоро коллеги донесли, что Леонид Филатов как-то подозрительно близко общается с супругой Валерия Золотухина Ниной Шацкой. В итоге Лидия Савченко увидела парочку вместе, но артист поспешил заверить, что между ними ничего нет, и девушка поверила.

После свадьбы влюбленные стали жить вместе, коллеги считали их идеальной парой: молодые, красивые, талантливые... Однако постепенно Леонид Филатов начал отдаляться – все чаще уходил из дома, пропадал ночами, ссылаясь на творческие метания. Лидия Савченко вспоминает, что в какой-то момент осознала себя секретарем при муже, а не счастливой женой.

Первый тревожный звоночек прозвучал, когда стало известно, что Леонид Филатов ходит на репетиции спектаклей Нины Шацкой, чтобы полюбоваться... Актриса не придала этому значения, как и тому, что на отдых супруги поехали втроем с женой Валерия Золотухина.

"Я узнала о его связи с Ниной Шацкой, как все жены, последней. Леня жил двойной жизнью очень долго", – призналась позже Лидия Савченко.

Целых 12 лет Леонид Филатов метался между любовью двух женщин, но в итоге все решил уйти от супруги. Точнее, она сама его вынудила, прямо заявив, что знает о похождениях. К тому моменту Шацкая уже развелась с Золотухиным, и теперь ничего не мешало возлюбленным воссоединиться.

Со второй супругой Леонид Филатов прожил счастливо до конца жизни. Совместных детей у пары не было, но артист принял как родного сына жены от предыдущего брака. Денис обожал отчима и даже в какой-то момент хотел сменить фамилию "Золотухин" на "Филатов", но вовремя одумался.

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Автор: 24 декабря 2020, 15:03 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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