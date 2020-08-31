Обиженный Садальский не смог простить легендарного артиста

Когда-то Станислав Садальский и Леонид Филатов были соседями. У каждого было по кооперативной "однушке". Однако спустя время Садальский захотел перебраться ближе к центру Москвы и отправился "на поклон" в мэрию. Ему это удалось. Прежнюю квартиру он сдал. А когда увидел, в какой тесноте жил Леонид Филатов, на тот момент к тому же тяжелобольной, то предложил ему выбить и для него в мэрии более комфортное жилье.
Они отправились туда вместе. По словам Садальского, он произнес ярчайший монолог о гении Леонида Филатова, рассказал о его болезни, а в завершении своей речи, видимо, чтобы закрепить успех, даже бухнулся перед чиновником на колени. В итоге, из кабинета зам-мэра Леонид Филатов вышел обладателем новой, просторной квартиры, доставшейся ему, как и приятелю, по символической цене.
А дальше Садальский стал ждать приглашения на новоселье. Вот только Леонид Филатов его проигнорировал. Актер объявился лишь спустя время, звал на праздник в честь юбилея. Однако обиженный Станислав Садальский отклонил приглашение.
"Я очень обижен на Леню. Сколько лет прошло, а я помню..." – признался Станислав Садальский в свежем видео, которое выпустил на своем канале в YouTube. По всей видимости, эта история и сегодня воспринимается актером очень остро.
Напомним, Леонид Филатов умер 26 октября 2003 года на 57-м году жизни. Среди лучших работ актера – главные роли в картинах "Экипаж", "Грачи", "Успех", "Чичерин", "Город Зеро". В 1990 году начали издаваться книги Филатова. Особую читательскую популярность приобрели его стихотворные сказки для взрослых, в том числе "Про Федота-стрельца, удалого молодца", "Еще раз о голом короле" и другие. В 1990-х годах Филатов вел на телеканале ОРТ цикл авторских передач "Чтобы помнили", посвященных ушедшим из жизни российским актерам.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
Безработица в стране.
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь