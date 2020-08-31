Обиженный Садальский не смог простить легендарного артиста

Станислав Садальский рассказал, что когда-то очень помог актеру Леониду Филатову. Однако благодарности от него так и не получил.

Когда-то Станислав Садальский и Леонид Филатов были соседями. У каждого было по кооперативной "однушке". Однако спустя время Садальский захотел перебраться ближе к центру Москвы и отправился "на поклон" в мэрию. Ему это удалось. Прежнюю квартиру он сдал. А когда увидел, в какой тесноте жил Леонид Филатов, на тот момент к тому же тяжелобольной, то предложил ему выбить и для него в мэрии более комфортное жилье.

Они отправились туда вместе. По словам Садальского, он произнес ярчайший монолог о гении Леонида Филатова, рассказал о его болезни, а в завершении своей речи, видимо, чтобы закрепить успех, даже бухнулся перед чиновником на колени. В итоге, из кабинета зам-мэра Леонид Филатов вышел обладателем новой, просторной квартиры, доставшейся ему, как и приятелю, по символической цене.

А дальше Садальский стал ждать приглашения на новоселье. Вот только Леонид Филатов его проигнорировал. Актер объявился лишь спустя время, звал на праздник в честь юбилея. Однако обиженный Станислав Садальский отклонил приглашение.

"Я очень обижен на Леню. Сколько лет прошло, а я помню..." – признался Станислав Садальский в свежем видео, которое выпустил на своем канале в YouTube. По всей видимости, эта история и сегодня воспринимается актером очень остро.

Напомним, Леонид Филатов умер 26 октября 2003 года на 57-м году жизни. Среди лучших работ актера – главные роли в картинах "Экипаж", "Грачи", "Успех", "Чичерин", "Город Зеро". В 1990 году начали издаваться книги Филатова. Особую читательскую популярность приобрели его стихотворные сказки для взрослых, в том числе "Про Федота-стрельца, удалого молодца", "Еще раз о голом короле" и другие. В 1990-х годах Филатов вел на телеканале ОРТ цикл авторских передач "Чтобы помнили", посвященных ушедшим из жизни российским актерам.