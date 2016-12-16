Вдова Золотухина и Филатова об изменах и обмане

Нина Шацкая рассказала о семейной драме. Ее история – интереснее любой мыльной оперы.

Кинозрители знают Нину Шацкую по роли пионервожатой в "Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен", музыковеда Аллы в "Белом рояле", врача-нарколога в сериале "Визит к Минотавру". Но не менее интересна и личная жизнь актрисы. Первым мужем Шацкой был ее коллега по театру на Таганке Валерий Золотухин. "Он очень много концертировал, у него были какие-то увлечения: одна, вторая, третья... Валерий был очень неверным человеком. Если бы Валерий мне не изменял, я бы не ушла от него, как бы кто мне ни нравился", – уверяет Шацкая.

После развода супругой Золотухина стала скрипачка Тамара, с которой актер встретился на съемках мелодрамы Иосифа Хейфица "Единственная". А Шацкая вышла замуж за Леонида Филатова. "Валера последние три года со своей женой Тамарой приходил встречать Новый год ко мне... Они ведь с сыном обманули и меня, и Тамару. Валерий после 20-летнего молчания хотел возобновить со мной нормальные отношения, и Денис хотел этого. Они сказали Тамаре, что я хочу ее видеть, а мне сказали, что она хочет видеть меня. Тогда уже у Золотухина были и Ирина Линдт (гражданская жена актера. – Прим.Ред.) и их сын Ваня", – рассказала актриса.





"Леонид говорил мне, что что бы ни случилось, мы все равно будем вместе, мы будем стариться вместе. Причем говорил это даже после того, как женился на своей первой жене. Они же, по его словам, много лет просто жили вместе, но не были мужем и женой, – цитирует актрису газета "Мир Новостей", – Дело в том, что когда в театре давали квартиры, она быстро собрала документы и они расписались. Леня говорил мне: "А что я мог сказать? Что люблю замужнюю женщину?" Естественно, после таких слов я ушла. Как же я переживала, когда узнала, что они поженились. Это был шок! Не хотела быть любовницей. Считала, что мы оба должны расстаться со своими мужьями-женами".





Отметим, что сын Золотухина и Шацкой Денис стал священником. Сын Сергей от второго брака был барабанщик группы "Мертвые дельфины", но покончил с собой. Третьему сыну Ивану от незарегистрированных отношений с Ириной Линдт сегодня 12 лет. У Шацкой и Филатова общих детей не было.

