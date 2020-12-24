"Просто пупсик!": Агата Муцениеце бесстыдно раздвинула голые ноги

Актриса Агата Муцениеце показала в разделе "Сторис" своего "Инстаграм" новое платье. Перед глазами подписчиков предстали кадры бэкстэйдж с недавней фотосессии. Актриса позировала в красивом асимметричном платье-макси на одно плечо с кружевной отделкой и экстремальным разрезом до бедра. Глазам подписчиков открылись красивые стройные ноги Агаты Муцениеце.
Заметив, что ее снимают, Агата начала игриво танцевать твист с элементами кабаре и задорно раздвигать оголенные ноги. С экстремально глубоким разрезом на платье это получалось у нее очень выразительно. При этом актриса еще и лучезарно улыбалась.
Удивительно, как много дел успевает переделать за день мать воих детей Агата Муцениеце. В следующем "Сторис" она показала, как занимается пробежкой в парке. Вдруг неожиданно она увидела белку, соскочившую с дерева прямо ей под ноги. "Просто пупсик!" – отметила Муценице и побежала дальше.
Поклонники уверены, что после развода Агата Муцениеце стала выглядеть неотразимо. Актриса похудела и начала вести соцсети, а также перестала скрывать свою фигуру, все чаще надевая открытые и облегающие платья. По словам Агаты, раньше она не могла позволить себе такие смелые наряды из-за ревности Павла Прилучного.
Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный были в браке восемь лет, после чего развелись. Сейчас на личном фронте у Агаты тишь да гладь, а вот Павел Прилучный уже успел побывать еще в одних отношениях с героиней "Папиных дочек" Мирославой Карпович.
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