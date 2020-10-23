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"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка

Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая поделилась неожиданной новостью. Популярная актриса показала фотографию, на которой запечатлена с маленьким ребенком на руках.
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С тех пор, как несколько лет назад Юлия Высоцкая вместе с супругом, режиссером Андреем Кончаловским, и двумя детьми, дочкой Машей и сыном Петей, попала в страшную аварию, в результате которой наследница артистов получила сильнейшие травмы и, предположительно, впала в кому, артистка перестала откровенничать о своей личной жизни.

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 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Она буквально закрылась от журналистов и поклонников. До сих пор Юлия предпочитает не рассказывать ничего о том, что происходит в ее жизни, когда она не работает. И все же на сей раз артистка сделала исключение.

Высоцкая опубликовала фотографию у себя в "Сторис", на которой запечатлена держащей на руках ребенка. "Поздравляю с дочкой! Ура!" – коротко написала актриса. Отметим, что на снимке рядом с Юлией запечатлена ее младшая сестра Инна. И именно к родственнице обращается Высоцкая.

Дело в том, что накануне, 22 октября, исполнилось 11 лет племяннице Юлии Миле. "Чтобы все всегда получалось", – обратилась к имениннице популярная актриса, выложив ее фото.

Младшая сестра Юлии Высоцкой Инна живет в Обнинске. Актриса не скрывает, что именно к ней предпочитает наведываться в гости мать. Она объяснила: "Ее категорически не устраивает, что меня постоянно не бывает дома, что я поздно возвращаюсь с работы. Сестра умеет лучше игнорировать ее тотальный контроль".

Ранее в откровенном интервью Юлия Высоцкая призналась, что не знает, что такое счастливая женщина, потому что себя таковой не считает. "Я такая же, как и все остальные женщины... Бывают дни, когда ты очень счастлив, бывают дни, когда ты очень несчастлив. Бывают дни, когда ты видишь, для чего это, и видишь свет в конце тоннеля, ты понимаешь, про что твоя жизнь и зачем. А бывают дни, когда кажется: "Я больше не хочу ничего с этим миром общего иметь". Все бывает!" – заключила актриса.

Автор: 23 октября 2020, 12:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкую с Кончаловским сняли в интимный момент

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