Цымбалюк-Романовская набросилась с обвинениями на престарелую экс-супругу Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна устала от нападок в свой адрес и высказала все, что у нее накипело. Пианистка не сдержала эмоций в адрес Татьяны Власовой.

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что вторая супруга артиста всю жизнь проматывала его деньги за границей. При этом, по словам пианистки, Татьяна Власова и другие в последние годы превратили жизнь Армена Джигарханяна в позор.

В последние дни жизни звезды театра и кино Власова находилась рядом с актером. К слову, после развода они так и не успели расписаться. Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не общается с пожилой женщиной. Она заявила, что не водит дружбу с людьми не из своего круга.

Также Виталина с гордостью отметила, что жизнь со знаменитостью стала основной частью ее личности и биографии. Она добавила, что несет ответственность за брак с Арменом Джигарханяном.

По мнению пианистки, там есть чем гордиться: его внешним видом, востребованностью, его ощущением счастья. А тот позор, в который его втянули, отношения к ней не имеет. Цымбалюк-Романовская призналась, что очень сожалеет о том, что произошло с артистом, но повлиять на происходящее не могла.

Напомним, сам Армен Джигарханян души не чаял в молодой жене. "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – хвастался актер.