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"Этот позор не имеет отношения к моей жизни!": Цымбалюк-Романовская потопталась по сгнившему Джигарханяну

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
15 лет знаменитая киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская жила душа в душу с легендарным актером Арменом Джигарханяном. "Именно я выходила его после двух инсультов, круглосуточно мыла, кормила, одевала. Фактически он был моим ребенком..." – не раз подчеркивала она.
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Все знают, что Цымбалюк-Романовская не только обращалась к мужу на "Вы", но шила ему в Германии обувь на заказ, варила вкусный клюквенный компот, кормила из ложки и водила под ручку. Но когда враги и завистники их разлучили, все резко изменилось. Престарелый актер без молодой жены зачах, захирел и быстро угас... Причем конец его был страшным.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Вы знаете, как и в каком состоянии?! Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях!" – заявил недавно юморист Евгений Петросян.

Эти страшные откровения не стали для киевской пианистки шоком или неожиданностью. "Да, я видела документы, подтверждающие до какого ужасного состояния его довели, – вздыхает она. – За наш брак я несу ответственность – и там есть чем гордиться: его внешним видом, востребованностью, его ощущением счастья. Но тот позор, в который его втянули, пользуясь его состоянием здоровья, уже к моей жизни отношения не имеет..."

Напомним, сам Армен Джигарханян души не чаял в молодой прелестнице. "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – хвастался актер.

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Автор: 23 декабря 2020, 09:02 Источник: starhit.ru ✓ Надежный источник
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Москвичи отказались смотреть на Джигарханяна в гробу

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Ну и <цензура>...шь пишите.хоть читаете после? Жили 15, а профуре было 101 год. Еще напишите, что умерли в один день
Полтора года в браке, а до этого роман длился более 13 лет. Никакой ошибки нет.
Гость
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Петросян же извинился уже за свою ложь
Гость
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У вас совесть есть, журналюшки?????? Оставьте в покое Джигарханяна, умер человек, что вы полощите его имя? Я б на месте его жены уже б в суд на вас подала! Хватить, побойтесь бога. У вас вообще ничего святого не осталось, ироды?
Гость
Ответить
Ну и <цензура>...шь пишите.хоть читаете после? Жили 15, а профуре было 101 год. Еще напишите, что умерли в один день
1

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