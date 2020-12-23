"Этот позор не имеет отношения к моей жизни!": Цымбалюк-Романовская потопталась по сгнившему Джигарханяну

15 лет знаменитая киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская жила душа в душу с легендарным актером Арменом Джигарханяном. "Именно я выходила его после двух инсультов, круглосуточно мыла, кормила, одевала. Фактически он был моим ребенком..." – не раз подчеркивала она.



Все знают, что Цымбалюк-Романовская не только обращалась к мужу на "Вы", но шила ему в Германии обувь на заказ, варила вкусный клюквенный компот, кормила из ложки и водила под ручку. Но когда враги и завистники их разлучили, все резко изменилось. Престарелый актер без молодой жены зачах, захирел и быстро угас... Причем конец его был страшным.

"Вы знаете, как и в каком состоянии?! Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях!" – заявил недавно юморист Евгений Петросян.

Эти страшные откровения не стали для киевской пианистки шоком или неожиданностью. "Да, я видела документы, подтверждающие до какого ужасного состояния его довели, – вздыхает она. – За наш брак я несу ответственность – и там есть чем гордиться: его внешним видом, востребованностью, его ощущением счастья. Но тот позор, в который его втянули, пользуясь его состоянием здоровья, уже к моей жизни отношения не имеет..."

Напомним, сам Армен Джигарханян души не чаял в молодой прелестнице. "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – хвастался актер.