"Что обо мне подумают пацаны?": похотливый гей попытался сделать сына Ефремова своей сладкой девочкой

Никита Ефремов – рожденный от второй жены сын актера Михаила Ефремова – известный московский красавчик. Немудрено, что другие красавчики оказывают ему знаки внимания и пытаются затащить в койку.

32-летний Никита Ефремов, как и знаменитый отец, окончил Школу-студию МХАТ и числится в труппе театра "Современник". Как и отец, женатый пять раз. парень отличается любвеобильностью и обожает пополнять список своих любовных побед. Некоторое время он был женат на актрисе Художественного театра Яне Гладких. Романы же у него случались со звездой сериала "Кадетство" Анной Михайловской, молодыми актрисами Ниной Гусевой и Кристиной Асмус.

А за самим Никитой пытались ухаживать... мужчины! Настолько сын Ефремова им нравился, что однажды он чуть не оказался в койке с пожилым геем!

"Я спал ночью, – рассказал он в документальном проекте "Хватит!" Анастасии Красильниковой, – Для меня это было шоком. И я никому не сказал, только позвонил маме. Это было на съемках детского фильма. Не помню, сколько лет мне было, но даже если бы я был совершеннолетним, меня в тот момент никто не спрашивал, хочу я этого или нет".

Больше всего старший сын Михаила Ефремова боялся не самого гомосексуального контакта, а реакции окружающих, осуждения и порицания. "Были всякие страхи, что это как-то не по-пацански, что я лох, что ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации, что обо мне подумают", – признался Никита Ефремов, которого похотливый гей хотел сделать своей сладкой девочкой.