Чем занимались Литвинова и Эрнст в театре

Спектакль "Северный ветер" в МХТ имени Чехова поставила актриса, сценарист и кинорежиссер Рената Литвинова. Постановка стала ее дебютом в театральной режиссуре. Более того, она сама исполнит одну из ролей в собственном спектакле. Премьера состоится 13 и 14 сентября. Жанр спектакля охарактеризован как "реальная фантасмагория". Музыку же к нему написала Земфира. Примечательно, что одну из ролей в спектакле играет актриса, супруга генерального директора Первого канала Софья Эрнст.