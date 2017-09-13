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Сен. 13, 2017
просмотры: 123

Чем занимались Литвинова и Эрнст в театре

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Спектакль "Северный ветер" в МХТ имени Чехова поставила актриса, сценарист и кинорежиссер Рената Литвинова. Постановка стала ее дебютом в театральной режиссуре. Более того, она сама исполнит одну из ролей в собственном спектакле. Премьера состоится 13 и 14 сентября. Жанр спектакля охарактеризован как "реальная фантасмагория". Музыку же к нему написала Земфира. Примечательно, что одну из ролей в спектакле играет актриса, супруга генерального директора Первого канала Софья Эрнст.

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