Чем занимались Литвинова и Эрнст в театре

Спектакль "Северный ветер" в МХТ имени Чехова поставила актриса, сценарист и кинорежиссер Рената Литвинова. Постановка стала ее дебютом в театральной режиссуре. Более того, она сама исполнит одну из ролей в собственном спектакле. Премьера состоится 13 и 14 сентября. Жанр спектакля охарактеризован как "реальная фантасмагория". Музыку же к нему написала Земфира. Примечательно, что одну из ролей в спектакле играет актриса, супруга генерального директора Первого канала Софья Эрнст.
Хоуп Хикс долгое время была специалистом по связям с общественностью в компании Иванки Трамп
Артисты выступили на юбилейном концерте поп-короля
Влюбленные поженились через полгода отношений
Мощный уpaгaн "Иpмa" пoявилcя в Kapибcкoм бacceйнe в нaчaлe ceнтябpя
В Сочи прошел очередной день песенного конкурса
Роль в новом сериале НТВ оказалась сложной, но интересной
Певец развлекается в Сочи
Девушка блеснула талантом
Шатенка из Северной Дакоты победила в конкурсе красоты
Артистка выступила на "Новой волне"
Звезда "Дома-2" рассекретила свое семейное положение
За малышами звездной четы охотились папарацци
Политик не знает, чем закончится роман Марии
Светская львица удивила поклонников