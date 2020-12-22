"Такой маразм мы уже видели!": Сябитова о незавидной участи Авербуха и Арзамасовой

Отношения звезды сериала "Папины дочки" Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха основаны на взаимной любви, считает ведущая "Давай поженимся!". Тем не менее, Роза Сябитова посоветовала актрисе не забывать, что только чувствами "сыт не будешь" и впереди будет много сложностей.
Теледива посоветовала актрисе сразу заняться "воспитанием" супруга. Если не получается решить вопрос мирно, необходимо уезжать к маме. Хороший супруг обязательно заберет избранницу из отчего дома, покается и согласится сформулировать новые обязательства. Арзамасова, по словам Сябитовой, должна следить за здоровьем мужа.
Также Роза Сябитова дала пару рекомендаций фигуристу. "Илья Авербух женился на ребенке", – заметила телесваха. В будущем фигуристу придется ощутить на себе разницу поколений. Участь пары незавидна.
Авербух, по словам, Розы Сябитовой, не должен подстраиваться под молодую супругу и ее окружение, чтобы не выглядеть смешным. "Такой маразм мы уже видели!" – заметила главная сваха страны. Звезда шоу "Давай поженимся!" выступает против браков, где супруги не равны.
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