А как же фигура? Бузова сменила правильное питание на фастфуд

Давид Манукян опубликовал в разделе "Сторис" своего "Инстаграм" фото, на котором они с Ольгой Бузовой сидят в Макдональдс. Перед ними на подносе бургер, уже съеденная картошка и открытые соусы.
Как выяснилось, пара снимает новый совместный клип, и для этого они пошли в популярное бистро. Название клипа пока не известно. Пара хранит его в тайне.
"У нас свидание", – подписал фотографию из ресторана фастфуда Давид Манукян.
Стоит отметить, что месяцем ранее Ольга Бузова пригласила своего возлюбленного на свидание на верхний этаж люксового отеля, где они наслаждались обществом друг друга и танцевали под живую музыку.
Напомним, что 34-летняя Ольга Бузова познакомилась с 27-летним Давидом Манукяном в прошлом году на съемках клипа "Лайкер". После этого в Сети поползли слухи об их романе. Сначала пара опровергала домыслы, но потом созналась. Дава и Ольга вместе отдыхали в канун Нового года и летали в Таиланд, откуда публиковали множество романтических фото.
Многие поклонники до сих пор считают роман звезд ненастоящим. По их мнению, пара подписала пиар-контракт.
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