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Шоу-бизнес

"Ну и годик выдался": Слава вышла на связь после экстренной госпитализации

Певица Слава. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Анастасия Сланевская (Слава) пропустила музыкальную премию "Золотой граммофон из-за травмы, которую получила на днях. Артистка очень сожалеет о случившемся.
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Оказавшись в больнице, Слава заставила беспокоиться поклонников. Новость о срочной операции породила множество домыслов. Позже стало известно, что певица угодила в медучреждение из-за серьезной травмы: артистка упала во время прогулки и сломала плечо.

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Слава (певица) певица

Слава продолжает находиться под наблюдением врачей. Медики пока не готовы выписать певицу. Тем временем дома артистку ждет награда, которую она получила на премии "Золотой граммофон". Дочери сняли для Славы видео и показали заветную статуэтку.

Кадры появились в инстаграм-аккаунте артистки. "Впервые награда с доставкой на дом. Спасибо! Ну и годик выдался", – написала певица под видео. Коллеги и поклонники пожелали Славе скорейшего выздоровления. Например, в комментариях отметились Катя Лель, Анна Семенович, Инна Маликова и другие.

Напомним, ранее дочь Славы рассказала о бывшем избраннике, который вел себя как абьюзер. Александра встречалась с молодым человеком больше года. Парень унижал девушку, из-за чего она морально сломалась.

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Автор: 14 декабря 2020, 10:46 Источник: Instagram

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