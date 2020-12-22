Наплевавшая на ковидные ограничения Собчак возомнила себя человеком высшей расы

Тогда журналистку осудили не только коллеги, но и поклонники. Они отметили безответственное поведение телеведущей. Позднее артистка и вовсе перестала появляться на публике в маске. Когда же ей сделали замечание, устроила скандал. Звезда уверена, что теперь на нее не распространяются общие правила безопасности, ведь в ее организме есть антитела.
В минувшие выходные Светлана Бондарчук отметила свой 52-й день рождения. На вечеринке по случаю праздника появилась и Ксения Собчак. В своем телеграм-канале журналистка сделала репост со страницы другого автора, отметив, что не увиделась с коллегой, так как ушла с мероприятия ровно в полночь.
Ксению Собчак упрекнули: мол, неужели она нарушает распоряжение мэра Москвы и веселится после 23:00? На что бывшая кандидатка в президенты ответила довольно резко. "Еще как нарушаю, с удовольствием. Но только потому что у меня антитела. Я человек высшей расы на ближайшие пару месяцев (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила журналистка.
Также она добавила, что столица России – лучший город земли, потому что у нас, несмотря на пандемию коронавируса, есть возможность ходить по ресторанам, ведь в Европе люди по домам сидят уже несколько месяцев.
"Горжусь, что ситуация с больницами в Москве позволяет не закрывать нас на тотальный локдаун", – отметила Ксения Собчак.
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