Наплевавшая на ковидные ограничения Собчак возомнила себя человеком высшей расы

Ксения Собчак осенью этого года переболела коронавирусом. Причем звезда тщательно скрывала тот факт, что она инфицирована. По слухам, артистка даже не досидела карантин, чтобы попасть на премьеру спектакля мужа, Константина Богомолова.

Тогда журналистку осудили не только коллеги, но и поклонники. Они отметили безответственное поведение телеведущей. Позднее артистка и вовсе перестала появляться на публике в маске. Когда же ей сделали замечание, устроила скандал. Звезда уверена, что теперь на нее не распространяются общие правила безопасности, ведь в ее организме есть антитела.

В минувшие выходные Светлана Бондарчук отметила свой 52-й день рождения. На вечеринке по случаю праздника появилась и Ксения Собчак. В своем телеграм-канале журналистка сделала репост со страницы другого автора, отметив, что не увиделась с коллегой, так как ушла с мероприятия ровно в полночь.

Ксению Собчак упрекнули: мол, неужели она нарушает распоряжение мэра Москвы и веселится после 23:00? На что бывшая кандидатка в президенты ответила довольно резко. "Еще как нарушаю, с удовольствием. Но только потому что у меня антитела. Я человек высшей расы на ближайшие пару месяцев (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила журналистка.

Также она добавила, что столица России – лучший город земли, потому что у нас, несмотря на пандемию коронавируса, есть возможность ходить по ресторанам, ведь в Европе люди по домам сидят уже несколько месяцев.

"Горжусь, что ситуация с больницами в Москве позволяет не закрывать нас на тотальный локдаун", – отметила Ксения Собчак.