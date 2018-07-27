Снос "Дома-2" грозит катастрофой Ксении Бородиной

Новость о закрытии скандально известного телепроекта "Дом-2" стала настоящей сенсацией. В Сети бурно обсуждают это известие: многие убеждены, что завершение реалити-шоу станет катастрофой для его ведущей Ксении Бородиной.

Основная съемочная площадка проекта "Дом-2" расположена в Подмосковье, вблизи коттеджного поселка Летова Роща. Участок занимает почти три гектара. Стало известно, что там планируется построить автомобильную магистраль, ведущую из Саларьево в Марьино. В связи с этим телепроект может завершить свое существование.

Новость стала буквально громом среди ясного неба. В Сети бурно отреагировали на известие, причем взгляды на ситуацию у людей прямо противоположные: одни радуются, а другие крайне расстроены. Некоторые поклонники всерьез озаботились будущностью ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной. По их мнению, закрытие телепроекта грозит ей катастрофой.

"Где тогда работать Бородина будет ей же надо кормить своего безработного мужа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Бородина останется без работы... а у нее еще дом не достроин😱", "Ойййй а что с Ксюшей Бородиной будет??? Куда ей идти работать???", "ну все, если Дом-2 закроют, не увижу я больше бородину", – высказались встревоженные интернет-пользователи.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 21 Июл 2018 в 5:55 PDT

Кстати, прокомментировал событие и один из самых одиозных участников "Дома-2" Рустам Солнцев. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он обратился с призывом к массам. "СЕГОДНЯШНЯЯ НОВОСТЬ О ТОМ, ЧТО ЧЕРЕЗ ПОЛЯНУ ТЕЛЕПРОЕКТА #ДОМ2 БУДЕТ ПРОЛОЖЕНА МАГИСТРАЛЬ ,КОТОРАЯ ПРИВЕДЕТ К ЗАКРЫТИЮ ЧПОКИДОМА НЕ ОСТАВИЛА МЕНЯ В СТОРОНЕ.. Я ПРОТИВ ..И ВОТ МОЙ ПРИЗЫВ ..МОЙ КРИК ..МОЙ ЗОВ ..ОТ САМОГО СЕРДЦА 😂", – написал он в сопровождении к видео.

В ролике Рустам дал интервью телевизионщикам и сказал: "Я призываю трех секс-символов проекта – Водонаеву, Боню и Бузову – топлес протестовать против дороги, которая должна пройти через поляну. Три обнаженные легенды "Дома-2". Присоединяйтесь, девчонки!"