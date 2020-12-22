"Какая разница, где будет выгребная яма": Фадеев вынес смертный приговор "Дому-2"

Продюсеры реалити успокоили зрителей, заверив, что на самом деле телестройка не закрывается, а переезжает на другой канал, но ни у кого нет сомнений: как раньше уже не будет. При этом директор ТНТ отметил, что в эпоху развитых соцсетей, ютуб-каналов и блогеров, шоу стало сложно конкурировать.
Максим Фадеев в своем инстаграм-аккаунте разразился пламенной речью в честь закрытия программы. Продюсер предрек проекту окончательную смерть, заявив, что сегодня мир разделяется на две половины – белую и черную. Артист считает, что произошло самое главное: отслоение аудитории, и проект просто не переживет "переезд" на другой канал.
Впрочем, такое развитие событий знаменитость считает вполне нормальным и закономерным. "Все маргинальные упыри потянутся куда-то вот туда, в эту вонючую яму. Какая разница, где будет выгребная яма, какая разница, где мухам летать", – заявил Максим Фадеев.
Продюсер добавил, что народ, который радуется вместе с ним закрытию "Дома-2", может продолжать это делать, ведь пути назад уже нет. Поклонники поддержали точку зрения артиста.
"Гнать этих лодырей в три шеи или в шахту отправить, чтоб знали как деньги зарабатывать. А не по каналам прыгать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "То,что этого дерьма больше не будет – очень здорово!!! Но где гарантия и уверенность, что не появится нечто худшее?", "Во все времена были перемены. Во все времена законы жизни действовали. COVID ли, смена власти ли, перестройка ли.... но в любой критической ситуации всё обнажается!" – написали в комментариях.
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