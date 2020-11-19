"Врачи сообщили, что у нее опухоль мозга третьей степени": Левкин откровенно о состоянии дочери

22 ноября в эфире телеканала НТВ состоится премьера перезапуска популярного шоу нулевых "Ты-суперстар!" – "Суперстар!" Среди участников этого сезона – бывший солист легендарной группы "На-На" Владимир Левкин. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с исполнителем.



Владимир, кажется, еще немного, и поклонники станут говорить: "Мы выросли на ваших песнях!" Как вам в роли "суперстар"?

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Не понимаю, как меня взяли в этот проект (улыбается). Я долго не решался, потому что одно дело ходить на ток-шоу в роли "говорящей головы" и иногда попевать песни, и совсем другое – такая сложная программа. Тут и продюсер, и постановщики, и все очень серьезно. Я в какой-то момент почувствовал себя как на заре "На-На". Хотя мне было важно показать свое сегодняшнее состояние, спеть сегодняшние песни, показать роль семьи в моей жизни.

Конфликты случались на съемке?

Иногда хотелось запустить микрофон в лоб одного из членов жюри – музыкального критика Сергея Соседова (смеется). Я бы смог! Ведь у меня были хорошие учителя – помню, как на одной из репетиций "На-На" Алибасов запустил в барабанщика микрофон, потому что плохо играл.

Кстати, Вам не обидно, что до сих пор вас многие ассоциируют с группой "На-На", хотя ушли в сольное плавание больше 20 лет назад?



Это не от меня это зависит. Просто в памяти людей остался тот яркий период. Хотя с тех пор я выпустил много альбомов в разных жанрах, снял много клипов. Возможно, им не хватало ротации и не все дошли до публики, вот и связывают меня с тем коллективом.

А с отцом-основателем группы Бари Алибасовым общаетесь?

Мы не общались и не виделись несколько лет. Но он для меня был и останется учителем, который вывел меня на сцену, заставил двигаться, научил меня музыке, научил вести репетицию и работать с артистами. Понимаете, я не могу бросать в него камень ни за историю с "Кротом", ни шоу с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Единственное, что могу сказать, что если есть спорные моменты, надо идти в суд, а не на передачу.

В недавнем интервью Бари Каримович так вспоминал ваш уход из коллектива: "После того как Левкин начал демонстрировать любовь с открывавшей под фанеру рот девушкой из группы Hi-Fi, я попросил его уйти из "На-На". Это была глупая линия поведения. Тем более по контракту артисты не имели права афишировать семейные (не любовные!) отношения. Зачем травмировать 14-летних поклонниц, которые могут что угодно сделать из ревности?!"

Первые мои поползновения уйти были намного раньше, чем роман с указанной девушкой. Да и был я давно и глубоко женат. К тому же очередной пятилетний контракт и истекал, и я решил его не продлять. Понимаете, не было ни физических, ни моральных сил, ведь за десять лет моей работы там мы выпустили 8 программ. А первый отпуск у нас был только через 7 лет после организации группы. Да и то на второй де день Алибасов позвонил и собрал всех для какого-то срочного выступления. После всего этого мне захотелось отдохнуть пару лет друг от друга и начать сольное плавание.

Как пережили его во время пандемии, когда концерты отменились?

У меня до всей этой истории успешно работал небольшой "свечной заводик" по организации мероприятий – я работал как организатор, постановщик, писал сценарии. Но весной все встало. Я не унывал – репетировал, писал новые песни, давал концерты онлайн. У нас был мешок гречки и риса, ящик тушенки. Половину уже съели (смеется). Если серьезно, то помогали друзья, да и государство прислало деньги на ребенка.

Ваша младшая дочь – 8-летняя Ника – уже делает первые шаги на сцене, выходит вместе с Вами в семейной программе. А чем занимается старшая – 27-летняя Виктория?

Этот год выдался для нее непростым – врачи сообщил ей, что у нее опухоль мозга третьей степени. Она перенесла операцию, долго лечилась лучевой и химиотерапией. Старания врачей и ее терпение себя оправдали – МРТ показало, что болезнь побеждена. И Вика уже вернулась к работе. Она училась на факультете "Организация работы с молодежью", теперь работает тренером soft-skills на молодежных форумах, психологом-консультантом, социальным предпринимателем. Создала молодежное объединение "Многогранник". Сегодня, например, она в каком-то лагере в Кавказских Минводах.

А с ее мамой – Вашей первой женой Мариной Левкиной – поддерживаете связь?

У нас с ней очень хорошие отношения. Настолько, что даже иногда, когда у меня и Маруси работа, она может посидеть с моей дочерью Никой. Отвожу ее к Марине, и они прекрасно ладят. Нам нечего делить, нет причин для обид. Хотя и жаль, что Марина после меня больше не вышла замуж...