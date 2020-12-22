"Пугать ворон можно": болезненный вид Леонтьева ошарашил россиян

Известному исполнителю уже 71 год. Несмотря на почтенный возраст, Валерий Леонтьев всегда выглядит молодо и бодро. Он появляется перед зрителями исключительно в ярких, неожиданных костюмах. Поклонники всегда отмечают, как певец хорош и активен, однако на этот раз его появление на публике повлекло за собой серьезные переживания.

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