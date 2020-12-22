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Шоу-бизнес

"Пугать ворон можно": болезненный вид Леонтьева ошарашил россиян

Валерий Леонтьев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известному исполнителю уже 71 год. Несмотря на почтенный возраст, Валерий Леонтьев всегда выглядит молодо и бодро. Он появляется перед зрителями исключительно в ярких, неожиданных костюмах. Поклонники всегда отмечают, как певец хорош и активен, однако на этот раз его появление на публике повлекло за собой серьезные переживания.
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На днях у отечественного журналиста Михаила Зыгаря вышла книга "Все свободны", повествующая о переизбрании Бориса Ельцина на пост президента в 1996 году. Презентацию посетил и Валерий Леонтьев. После мероприятия писатель выложил в "Инстаграм" фотографию звезды с книгой в руках. "Таланты и поклонники", – подписал он пост.

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 Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

Исполнитель появился в отеле "Гельвеция" в непривычном для всех образе: темная спортивная куртка, серая футболка, свободные камуфляжные брюки и бейсболка. Некоторые подписчики не узнали Леонтьева. Они придумали множество сравнений, среди которых повторялось достаточно неожиданное: "Долго на не могла понять Хакамада или Леонтьев", "Один в один Хакамада!", "Ирина, Вы ли это?". "Вообще похож на женщину на даче..", "Что за деревенщина", – не успокаивались комментаторы.

Многие отметили, что виду у Валерия Леонтьева нездоровый. "Неудачное фото, какой-то жалкий старичок", "Не только у меня был тяжёлый год", "А что с ним?", "Как же постарел Леонтьев", "Мама дорогая! Это Он?!", "Леонтьевым пугать ворон можно", "Пора отдыхать, действительно, дряхлый старик", – писали они. Певец не обращает внимания на критику.

Напомним, информация об ухудшении состояния Валерия Яковлевича последний раз поступала в СМИ весной этого года. Известно, что публично актер не жалуется на здоровье, чувствует себя хорошо.

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Автор: 22 декабря 2020, 09:27 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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