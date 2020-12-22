"Пугать ворон можно": болезненный вид Леонтьева ошарашил россиян

На днях у отечественного журналиста Михаила Зыгаря вышла книга "Все свободны", повествующая о переизбрании Бориса Ельцина на пост президента в 1996 году. Презентацию посетил и Валерий Леонтьев. После мероприятия писатель выложил в "Инстаграм" фотографию звезды с книгой в руках. "Таланты и поклонники", – подписал он пост.
Исполнитель появился в отеле "Гельвеция" в непривычном для всех образе: темная спортивная куртка, серая футболка, свободные камуфляжные брюки и бейсболка. Некоторые подписчики не узнали Леонтьева. Они придумали множество сравнений, среди которых повторялось достаточно неожиданное: "Долго на не могла понять Хакамада или Леонтьев", "Один в один Хакамада!", "Ирина, Вы ли это?". "Вообще похож на женщину на даче..", "Что за деревенщина", – не успокаивались комментаторы.
Многие отметили, что виду у Валерия Леонтьева нездоровый. "Неудачное фото, какой-то жалкий старичок", "Не только у меня был тяжёлый год", "А что с ним?", "Как же постарел Леонтьев", "Мама дорогая! Это Он?!", "Леонтьевым пугать ворон можно", "Пора отдыхать, действительно, дряхлый старик", – писали они. Певец не обращает внимания на критику.
Напомним, информация об ухудшении состояния Валерия Яковлевича последний раз поступала в СМИ весной этого года. Известно, что публично актер не жалуется на здоровье, чувствует себя хорошо.
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