"Худой – кожа да кости": изможденный Леонтьев появился на сцене в Дубае

Валерий Леонтьев долгое время не выходил на связь. Артист лишь публиковал давние фотографии и архивные видеозаписи с концертов. Именно поэтому появление композитора на светском мероприятии в Арабских Эмиратах вызвало массу обсуждений.

прочитано 1366 раз