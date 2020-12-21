Внук впервые показал подаренную Пугачевой роскошную квартиру

Сразу после свадьбы Никита Пресняков и Алена Краснова переехали в четырехкомнатную квартиру, которую им подарила Алла Пугачева. Недвижимость находится в самом центре Москвы. Вся необходимая мебель в комнатах уже была. Возлюбленным оставалось лишь украсить интерьер своими вещами.
В квартире есть просторная кухня, на которой Алена появляется редко, а также гостиная. Помимо этого имеется музыкальная студия, где внук Аллы Борисовны репетирует и сочиняет новые песни. Его супруга тоже работает дома. Она придумывает новые модели платьев и жакетов.
Несмотря на то, что возлюбленные состоят в браке уже три года, они пока не думают о пополнении в семействе. Пока им достаточно собаки. К немецкому шпицу Шуне Никита и Алена относятся как к ребенку.
29-летний сын Кристины Орбакайте благодарен прославленной бабушке за поддержку. Однако в карьере Алла Пугачева не помогает внуку. В ток-шоу "Звезды сошлись" Никита Пресняков отметил, что не собирается пользоваться своей знаменитой фамилией, чтобы достичь успеха в музыке. Его композиции кардинально отличаются от песен его родственников.
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