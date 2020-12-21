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Шоу-бизнес

"Может сменить фамилию!": Катя Лель поговорила со скрывающей родство дочерью

Катя Лель. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Эмилия Кузнецова – единственная дочь певицы Кати Лель – родилась 8 апреля 2009 года. О наследнице корреспондент "Дни.ру" поговорил со звездой на закрытом музыкальном вечере BRICS+NEPTUNE с участием продюсера RedOne.
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"Дочь у меня – девушка очень активная, сильная, волевая, – смеется Катя Лель. – Характер у нее – и мамин, и папин, да еще и в квадрате. Если чего-то хочет, то всегда своего добьется. Она хорошо занимается в лицее и умеет это делать. А еще учится по классу фортепиано в детской музыкальной школе имени Кабалевского – сама захотела".

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"Дочь растет музыкальной, есть и голос и слух, но какую профессию выберет для себя в итоге – не знаю, я советовать и настаивать не стану", – продолжает Катя.

Лель рада, что у ее дочери другая – отца – фамилия. "Человек должен расти и развиваться сам, сам выбрать свой путь – без помощи громких имен, – уверена певица. – Когда она созреет, станет личностью, то всегда может сменить фамилию, стать Лель, если захочет. Но и без этого моя популярность иногда отражается на ней. Она меня спрашивает иногда: "Почему везде, в любой точки мира, тебя узнают?" Я отвечаю: "Если ты будешь много и упорно работать, то люди окажут тебе такое же внимание и подарят любовь".

При этом в школе у дочери Кати Лель никаких льгот и преференций нет. "Я дружна с учителями, директором, всегда спрашиваю, какие проблемы и проблемы есть у дочери, – говорит артистка. – Там знают, что мама у Эмилии строгая и спуска ей не дает. И при этом всегда хвалят мне ее скромность – она никогда не кичится, кто ее мама, даже скрывает это".

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Автор: 21 декабря 2020, 11:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость
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Из Кати такая певица, как сито из собачьего хвоста. Безголосая и на рожу страшная.
Гость
Ответить
Гость
Катя Лель!Ты никто-просто мразь!!!
Фросе из деревни Новопердяевка чужие лавры не дают ?
Гость
Ответить
Катя Лель!Ты никто-просто мразь!!!
Здесь - bit.do/socvyp
Ответить
Вы в курсе что каждому россиянину последние 5 лет начисляются соц компенсации и выплаты? Вот даже запустили онлайн сервиc - ссылка выше - для проверки наличия выплат. Я в шоке был, когда увидел что на моем счету дступно к выводу 116тыс рублей. C помощью консультанта на сайте мне далось перевести всю суму себе на карту. Довольный, как слон! x
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