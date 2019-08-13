Катя Лель рассказала о рождении ребенка от суррогатной матери

С 25 по 29 августа Сочи накроет 18-я "Новая волна". Поздравить популярный конкурс молодых исполнителей с совершеннолетием в элитный загородный клуб приехала Катя Лель. Там с певицей и встретился корреспондент "Дни.ру".



Катя Лель давно счастлива замужем. Каково же это – быть супругом известной артистки? "Мне кажется, если человек любит, он должен ревновать, – убеждена певица. – Мой муж достаточно мудрый, чтобы не показывать этого. Он всячески оберегает меня, носит кофе в постель".

На недавнем концерте в "Крокусе" Катя пела вместе с десятилетней дочерью Эмилией. "Многие дети хотят стать артистами, ведь со стороны кажется, что эта профессия предполагает цветы, успех, овации, известность, роскошную жизнь, – отметила Лель. – И мало кто знает, что в реальности за этим стоит. Когда моя дочь заявила, что тоже хочет выступать, я закричала: "Нет, только не это! Это очень сложно!"

"Не поверила и заявила: "Мама, но ты же поешь!" Она сама поступила в музыкальную школу имени Кабалевского, где теперь висит на доске почета. Я ее предупредила, что жизнь будет непростой, потребуется постоянно заниматься", – продолжила звезда.

В музыкальной школе, где учится Эмилия, все, конечно, знают, чей это отпрыск. "Я на собрания не хожу – просто нет времени. У нас бабушка этим занимается, – пояснила певица. – Бываю только на отчетных концертах. И на Дне знаний в обычной школе".

Сегодня многие артисты при помощи суррогатных матерей обзавелись детьми. Кате скоро 45 лет и в теории она еще могла бы стать матерью.

"Дочка меня упрашивает родить ей брата или сестру – скучно одной, – рассказала Катя Лель. – Муж тоже мечтает о пополнении в семействе. Мне, конечно, очень хочется, чтобы появился ребенок, но сразу – без беременности и прочих сопутствующих ей вещей. Можно, конечно, воспользоваться суррогатным материнством, но не знаю, готова ли я к этому. Ну да посмотрим, что будет завтра..."

