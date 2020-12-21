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"Вам не стыдно?!": Догилеву затравили за обнаженку

Татьяна Догилева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Догилева призналась, что в свое время ее репутация пострадала из-за откровенной сцены в фильме "Забытая мелодия для флейты". Актриса только мельком появлялась на экране голой, но этого хватило, чтобы возмутить зрителей.
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Тогда Татьяна Догилева помимо съемок в кино служила в Театре Ермоловой. Ей приходили мешки писем с ругательными словами. "Вам не стыдно?! У нас парни говорят: "Пойдем на голую Догилеву посмотрим?!", – поделилась артистка.

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Звезда благодарна судьбе, что та свела ее с талантливым коллегой – Андреем Мироновым. Татьяна Догилева рассказала о мучениях, которые скрывал знаменитый актер. Вместе они снимались в комедии "Блондинка за углом" 1984 года.

63-летняя артистка призналась, что Миронов был замечательным партнером по площадке. Она до сих пор с благодарностью вспоминает коллегу. Звезда посетовала, что его за эту роль зрители мало хвалили.


Актриса подчеркнула, что во время совместной работы с Мироновым часто поражалась его стойкости и силе воли. У него уже тогда были проблемы со здоровьем, но артист старался этого не показывать. Андрей Александрович был болен фурункулезом, что причиняло ему сильную боль.

По словам Татьяны Догилевой, а Андрея Миронова на съемках рубашки были в крови, и скрыть недуг ему становилось все сложнее. Но актер никогда не жаловался на боль.

Отметим, в последние месяцы россияне часто обсуждают тот факт, что артистка сильно пополнела. В марте этого года в интернете выложили снимок Татьяны Догилевой, после просмотра которого у поклонников возникли сомнения в том, она ли на нем запечатлена. Дело в том, что на фото позирует очень полная женщина, которая практически не похожа на актрису.

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Автор: 21 декабря 2020, 09:15 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе

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