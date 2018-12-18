Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе

Продюсер, режиссер Тимур Бекмамбетов представил в Москве комедию "Елки последние", где в главных ролях, как и раньше, сыграли шоумен Иван Ургант и актер Сергей Светлаков. Артисты, собственно, и представили картину на суд именитых зрителей. Посмотреть работу пришла даже актриса Татьяна Догилева, обычно не жалующая светские тусовки. Актриса, в последнее время располневшая, предстала перед журналистами с фирменной улыбкой, прической, в темном свободном наряде.
Девушке не повезло
Финал конкурса прошел в Бангкоке
Необычный флешмоб устроили красотки
Девушка стала жертвой критики за слова по отношению к другим конкурсанткам
Актриса прошлась по красной дорожке
Девушки обожают проводить время вместе
Церемония прошла 10 декабря
Избранница представителя артистической семьи – настоящая красавица
Певец удивил нарядом
Артистка вышла в свет с детьми
Артистка сделала важное заявление
Российский биатлонист рассказал о визите австрийских правоохранителей
Говорят, ведущая приняла решение расстаться с мужем
Артистов сняли вместе на премьере