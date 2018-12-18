Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе

Продюсер, режиссер Тимур Бекмамбетов представил в Москве комедию "Елки последние", где в главных ролях, как и раньше, сыграли шоумен Иван Ургант и актер Сергей Светлаков. Артисты, собственно, и представили картину на суд именитых зрителей. Посмотреть работу пришла даже актриса Татьяна Догилева, обычно не жалующая светские тусовки. Актриса, в последнее время располневшая, предстала перед журналистами с фирменной улыбкой, прической, в темном свободном наряде.