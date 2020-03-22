"Просто не верится": располневшая Догилева вызвала оторопь

Татьяна Догилева довольно редко появляется на глаза поклонникам. В социальных сетях достаточно редко можно встретить новые фотографии знаменитости. Однако недавно в интернете выложили новый снимок актрисы, после просмотра которого возникают сомнения, Татьяна ли на нем запечатлена.
В объектив попала беседа Догилевой с режиссером Евгением Гришковцом. Коллеги стоят друг напротив друга и держат в руках по стаканчику какого-то напитка. Известно, что сейчас Татьяна принимает участие в съемках продолжения сериала "Обычная женщина".
Зрители, которые знают артистку по полюбившимся кинокартинам, шокированы ее внешним видом. Догилева, можно сказать, вообще перестала походить на себя. У актрисы явно видны лишние килограммы. "Просто не верится...", "Это не Татьяна!", "Очень сильно изменилась", – написали фолловеры.
Некоторые же отметили, что Татьяна все равно очень хорошо выглядит, а также предположили, что актриса поправилась специально для роли в сериале.
Напомним, недавно Догилева отмечала день рождения. СМИ писали о творческом пути и личной жизни актрисы. Известно, что сейчас она живет одна и сосредотачивает свое внимание на дочери. Также артистка старается много не работать.
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