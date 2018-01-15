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Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу

Татьяна Догилева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Татьяна Догилева дала откровенное интервью. Она рассказала о том, что ее перестали узнавать после пластической операции, и объяснила, как оказалась в психиатрической больнице.
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Татьяна Догилева приняла участие в передаче "Моя правда" на Пятом канале. Прославленная актриса призналась, что ее первой любовью был Юрий Стоянов, который впоследствии прославился благодаря юмористической передаче "Городок". Их отношения оказались яркими, но кратковременными. Дело в том, что из-за романа у Догилевой стала хромать учеба, поэтому ее мать даже попала в больницу с сердечным приступом. Тогда Татьяна приняла волевое решение расстаться со Стояновым.

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Однако чувства оказались настолько сильными, что всех последующих избранников Татьяна сравнивала с Юрием. Актриса была замужем дважды. От второго мужа, сценариста Михаила Мишина она родила дочь Екатерину. Девочка была весьма болезненной, требовала много внимания. Догилева буквально разрывалась между работой и семьей. В какой-то момент Татьяна не выдержала и, не посоветовавшись с мужем, оправилась на необитаемый остров, приняв участие в реалити-шоу.

Благодаря передаче Догилева снова стала популярной. Вместе с супругом она поставила пьесу, однако спектакль оказался провальным. Татьяна тяжело переживала неудачу. Несмотря на поддержку друзей (Юрия Стоянова в том числе), актриса много нервничала и срывалась. Муж стоически терпел неврозы артистки. "Ему нужна нормальная жена, которая жила бы его интересами. А я – нет", – отметила Догилева. В результате пара оформила развод, но смогла остаться в дружеских отношениях ради дочери.

В 48 лет Догилева решила начать жизнь с чистого лица, сделав пластическую операцию. Однако результат оказался, по мнению актрисы, катастрофическим. "У меня настолько изменилось лицо, что бессмысленно было скрывать что-то… У меня изменилось все настолько, что меня никто не узнавал. Я здоровалась, а меня не узнавали. Я потом уже стала говорить: "Здрасьте, я Таня Догилева…" – поведала актриса.

Тем не менее артистку позвали сниматься в ситком "Люба, дети и завод". Съемки оказались настолько изнуряющими, плюс скандалы дома, которые закатывала дочь из-за того, что не видела мать, привели Татьяну к грани нервного срыва. "Не может человек работать по 12 часов в сутки, это абсолютное рабство. У меня сломался механизм сна, я вообще не спала, меня не брало ни одно снотворное, даже психотропные…" – призналась Догилева.

Около шести месяцев актриса спала по часу в сутки. В какой-то момент нервы не выдержали. "Сердце колотится, дышать не можешь, трясет, болит живот, печень… У тебя полное ощущение, что ты умираешь. Организм не подчинялся голове… Я понимала, что схожу с ума, но у кого просить помощи, я не понимала", – пожаловалась актриса. Однажды посреди антрепризного спектакля она разрыдалась – не по роли, а просто так. В итоге подруги нашли для Догилевой хорошего специалиста, положили в больницу.

В психиатрической клинике актриса провела месяц. Догилева призналась, что это ее спасло. "Наверное, нужно через все пройти, чтобы понять – жизнь намного ценнее, чем профессия", – сделала вывод актриса. С депрессией помогли справиться доктора и успокоительные. Татьяна объяснила, почему решилась на такую откровенность: "Специально все это говорю, чтобы люди не совершали ошибок. Самое страшное, что человек, попадая в такую ситуацию, не понимает, что с ним происходит…"

В феврале Татьяне Догилевой исполнится 61 год. Сейчас актриса ведет размеренный образ жизни, снимается крайне редко и не скрывает, что делает это за внушительный гонорар.

Автор: Наталья Аряева15 января 2018, 10:09

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