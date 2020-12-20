"История закончена": Рапунцель ушла из "Дома-2" до закрытия шоу

Ольга Рапунцель обратилась к своим поклонникам в личном блоге. Выяснилось, что звездная семья решила покинуть провокационное шоу. Похоже, что после выступления генерального директора "Дома-2", все актеры разбрелись по своим уголкам.

Ранее участница телестройки заявляла, что она и ее муж уйдут, если супруг не завоюет титул "Человека года". Дмитриенко не победил, так что пара всего лишь выполнила свое обещание.

Напомним, Ольга Рапунцель долгожительница проекта. Девушка не только смогла построить свою любовь, но и привлекла к этому процессу родную сестру. Их семейство провело под камерами больше пяти лет.

"Вот и пришло наше время прощаться с проектом "Дом-2". Наша история на проекте закончена. Мы ушли добровольно, нас никто не выгонял", – заверила девушка.

Скандальное шоу стало отличным стартом в жизни Ольги. Стоит отметить, что на проекте Рапунцель успела сделать практически все: вышла замуж, родила двух дочерей Василису и Софию.

Девушку можно назвать коренным жителем телестройки. В прошлом году она завоевала главную премию "Дома-2" и титул "Человека года". Подарок продюсеров не заставил себя долго ждать: блогерша получила квартиру в Москве.

О неожиданном закрытии шоу стало известно совсем недавно. Оказалось, что рейтинги проекта так сильно упали, что канал больше не мог тянуть на себе десятки актеров. Генеральный директор "Дома-2" намекнул, что они намерены "переехать" на другую платформу.