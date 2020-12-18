"Королева в восхищении": облитая помоями Цымбалюк-Романовская обратилась к народу

После выхода клипа на ютуб-канале пианистки разразился страшный скандал. Практически все отзывы о премьере были негативными. Ночью Цымбалюк-Романовская не растерялась и решила поблагодарить недоброжелателей и журналистов, которые освещали эти события.
В своем блоге в "Инстаграм" она отметила, что именно благодаря этим людям просмотры клипа быстро выросли. "Мои дорогие хейтеры и журналисты, которые написали, что якобы наш клип с Риточкой провалился, хочу вас поблагодарить за то, что на моем нераскрученном канале всего за несколько дней набралось около сорока тысяч просмотров", – сказала она. "Мы в восхищении! Королева в восхищении! Всем доброй ночи, мои любимые", – закончила артистка.
Ранее Цымбалюк-Романовская рассказывала подписчикам, что давно планировала спеть дуэтом с Маргаритой Быстряковой. Она невероятно рада, что успела выпустить клип ко дню рождения композитора Владимира Быстрякова, который является одним из авторов музыкальной композиции.
"Все безголосые лезут на эстраду", – сокрушались в комментариях пользователи. Однако, видимо, Виталину Цымбалюк-Романовскую нисколько не огорчает такая обратная связь.
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