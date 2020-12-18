"Королева в восхищении": облитая помоями Цымбалюк-Романовская обратилась к народу

13 декабря Виталина презентовала свой первый клип "На краю земли". В записи приняла участие актриса Маргарита Быстрякова. Как сообщалось ранее, сама Цымбалюк-Романовская утверждает, что на выпуск работы ее вдохновила смерть бывшего супруга Армена Джигарханяна. Великий артист ушел из жизни 14 ноября 2020 года.

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