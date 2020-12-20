Подросла замена: Дочь Пугачевой стала копией матери и произвела фурор в Сети

Максим Галкин поделился в Сети новым снимком повзрослевшей дочери Лизы. Подписчики юмориста отметили удивительное сходство девочки с Аллой Пугачевой.

Максим Галкин очень любит своих детей – Лизу и Гарри. Супруг Аллы Пугачевой активно интересуется жизнью отпрысков и делает все возможное для их всестороннего развития. Одним из главных хобби мужчины россияне считают ведение инстаграм-канала, в котором юморист делится фотографиями наследников и видеороликами с их участием.

Совсем недавно Максим Галкин поделился кадром очаровательной дочери Лизы, которая эффектно позирует на камеру. К снимку звездный отец добавил эмодзи, выражающее приятное чувство любви. На фото семилетняя девочка изменилась до неузнаваемости: небрежно распустила длинные белокурые локоны и обрела кокетливый взгляд. В камеру наследница Максима Галкина смотрит спокойно и уверенно.

Пользователи Сети практически в один голос заявили, что маленькая Лиза – настоящая копия Аллы Пугачевой в молодости. Некоторые комментаторы усомнились в том, что девочке передались гены Примадонны, однако отметили, что мимику и поведение Лиза у звезды переняла. "Елизавета Максимовна – принцесса наших сердец!", " Обожаю вашу Лизу", "Очей очарование", "Очень красивая девочка с потрясающе мудрыми глазами", "Алла в миниатюре", – выразились подписчики инстаграм-канала Максима Галкина.