"Главное – брови на месте": Джиган вновь порывается в Майами

Общественность все еще не может забыть, как артист прыгал полуголый перед камерой, сбривал себе брови и употреблял запрещенные вещества. Его семейные узы чуть ли не потерпели крах, ведь Оксана Самойлова уверяла, что разведется с психически неуравновешенным мужчиной.
Однако все это осталось позади. Джиган будто переродился и заново начал свой творческий путь. Несмотря на это, большинство не верит, что Денису удалось вновь стать примерным семьянином, играющим в приставку дома по вечерам.
Более того, неоднозначные фотографии в личном блоге рэпера только подогревают общественный интерес. Вот, например, музыкант предстал в образе сексуального итальянца. Неожиданно на голове Джигана появились кудряшки.
К бурной растительности добавился пестрый наряд и толстая золотая цепь на шее. Похоже, что Устинов скопировал внешний вид одного из своих друзей из Майами. К обсуждениям нового стиля присоединился и экс-коллега рэпера Тимати.
Тимур Юнусов отшутился, что теперь все стало на свои место. Видимо, все ждут возвращения "прошлого Джигана".
"Снова в Майами полетите? Главное, что брови на месте. Это хороший знак", – добавили подписчики.
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