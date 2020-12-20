Экс-любовница претендует на наследство Валентина Гафта

Напомним, 12 декабря ушел из жизни народный артист РСФСР. Валентин Гафт скончался в больнице в возрасте 85 лет. Теперь ходят слухи, что все наследство достанется жене режиссера – Ольге Остроумовой.

Однако родственники Валентина Иосифовича даже не могли себе представить, что после его смерти появится таинственная художница, некоторое время являвшаяся любовницей покойного.

Выяснилось, что в далеком 1971 году Гафт познакомился с талантливой девушкой. Ей оказалась начинающая художница Елена Никитина. Между молодыми людьми сразу же вспыхнула страсть. К сожалению, их взаимоотношения со временем только ухудшались. Но это не помешало творческим личностям завести общего сына.

Стоит отметить, что Валентин Гафт не общался с наследником. Более того, он видел его всего один раз в жизни.

"Я всегда его любила. Всю эту любовь я перенесла на своего ребенка, который очень похож на отца не только внешне. Если бы отец ему что-то оставил, он бы принял это", – намекнула на наследство Никитина.

Сама же Елена не скрывает, что следила за жизнью артиста. Художница знала, что ее бывший возлюбленный страдал из-за целого букета болезней. Несмотря на все душераздирающие реплики Никитиной, жена Гафта сетовала, что внебрачный пасынок еще при жизни отца претендовал на крупные денежные выплаты.

Вадиму сейчас 40 лет, он прекрасно устроился в Бразилии. Ольга Остроумова недоумевает, как таким родственникам хватает смелости публично заявлять о себе и требовать наследство.