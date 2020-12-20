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Шоу-бизнес
Экс-любовница претендует на наследство Валентина Гафта

Экс-любовница претендует на наследство Валентина Гафта

Валентин Гафт. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Напомним, 12 декабря ушел из жизни народный артист РСФСР. Валентин Гафт скончался в больнице в возрасте 85 лет. Теперь ходят слухи, что все наследство достанется жене режиссера – Ольге Остроумовой.
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Однако родственники Валентина Иосифовича даже не могли себе представить, что после его смерти появится таинственная художница, некоторое время являвшаяся любовницей покойного.

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Валентин Иосифович Гафт

Валентин Иосифович Гафт Актер

Выяснилось, что в далеком 1971 году Гафт познакомился с талантливой девушкой. Ей оказалась начинающая художница Елена Никитина. Между молодыми людьми сразу же вспыхнула страсть. К сожалению, их взаимоотношения со временем только ухудшались. Но это не помешало творческим личностям завести общего сына.

Стоит отметить, что Валентин Гафт не общался с наследником. Более того, он видел его всего один раз в жизни.

"Я всегда его любила. Всю эту любовь я перенесла на своего ребенка, который очень похож на отца не только внешне. Если бы отец ему что-то оставил, он бы принял это", – намекнула на наследство Никитина.

Сама же Елена не скрывает, что следила за жизнью артиста. Художница знала, что ее бывший возлюбленный страдал из-за целого букета болезней. Несмотря на все душераздирающие реплики Никитиной, жена Гафта сетовала, что внебрачный пасынок еще при жизни отца претендовал на крупные денежные выплаты.

Вадиму сейчас 40 лет, он прекрасно устроился в Бразилии. Ольга Остроумова недоумевает, как таким родственникам хватает смелости публично заявлять о себе и требовать наследство.

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Автор: 20 декабря 2020, 14:13 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды рыдали на прощании с Валентином Гафтом

комментарии

Ответить:

Гость
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матери -одноночки, как вам не стыдно, переспали, он же не насиловал вас, целую жизнь прожили без него, а теперь требуете наследство, ваша совесть, знаете где.....я думаю, что найдутся и еще много таких, которые вспомнили приятные ночки.......
TOMOC
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кошек любил, собак тоже, ну там чародеем бал, а вот внебрачных детей не любил. придется платить за нелюбовь . давай вадимка прижми там кто остался со слюной во рту
Гость
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Какое утверждение мамы?! Посмотрите на сына- копия Гафт. Здесь даже тест на ДНК не нужен. А если бы понадобился, то он был бы на 99,9% сыном Гафта. И нечего здесь морочить голову!
Гость
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Вадим является сыном Гафта только по утверждению его мамы,Гафт поверил ей и признал его на словах. Документально это никак не оформлено.
Гость
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Никитина в интервью чётко сказала,что ее сын ни на что не претендует, и очень оскорбилась,что у кого-то возникают такие мысли. Сын Гафта по документам его сыном не является,чтобы претендовать на наследство,надо доказывать родство,а это долго и сложно.
Гость
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Каким таким родственникам?! А вот таким!!! Родной сын кровь от крови, плоть от плоти. Если захочет связаться со всей этой судебной волокитой, по наследству, то Остроумовой придется поделиться богатством на законном основании по решению суда. И никакие ее вопли не помогут. Будет грамотный адвокат, все докажет, и выиграет дело. Вот, как- то так...
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