"Неприятная бабенция": Степаненко шокировала преображением после пластики

После развода с коллегой Евгением Петросяном юмористка Елена Степаненко сильно изменилась. Она похудела, сделала подтяжку лица и стала сама на себя не похожа. Поклонники удивились, увидев ее свежее фото.

В своем "Инстаграм" артист Стас Садальский опубликовал совместный снимок с Еленой Степаненко. На снимке 67-летняя актриса смотрит в камеру и широко улыбается. Видно, что юмористка заметно похорошела и преобразилась за счет пластических операций.

Стас Садальский признался, что был в восторге от вида Елены Степаненко. коллеги встретились на программе Андрея Малахова. Однако поклонники были не в таком восторге, как блогер. Они даже захотели пропустить передачу с участием бывшей жены Петросяна. "Неприятная бабенция!!!" – отметил язвительный подписчик.

И все же многие подписчики Садальского поддержали любимую юмористку. Они признали, что Елена Степаненко много работает над собой и продолжает покорять публику своим талантом. "Молодец женщина, держится! Берите пример! Непотопляемая Елена!", "Елену не узнать", – написали поклонники.

Напомним, четвертая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко прожила с ним в браке 32 года. Юмористы развелись в ноябре 2018 года.

Почти сразу в Сети распространились слухи о том, что Петросян давно крутит роман с молоденькой директриссой своего театра Татьяной Брухуновой, которая моложе его на 44 года. Слухи об их отношениях вскоре подтвердились, и сейчас Петросян счастлив с ней в браке. Недавно у них родился сын Ваган.

