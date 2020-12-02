Дача Баталова под угрозой: из особняка хотят сделать дом престарелых

Вокруг наследства Алексея Баталова уже который месяц идут ожесточенные споры. Адвокат Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина уверяют, что они имели все основания на то, чтобы решать судьбу наследства великого актера.

История то и дело обрастает новыми подробностями. Вдова артиста утверждает, что не подписывала никаких документов, разрешающих третьим лицам действовать от ее имени. Гитана Леонтенко считает, что ее почерк просто подделали, а дочь актера уверяет, что из семейной квартиры вывезли все важные документы.

Михаил Цивин говорит, что на самом деле именно вдова Алексея Баталова обратилась к нему за помощью. Якобы женщина попросила его помочь с продажей дачи, так как не знает, что с ней делать. Опальный адвокат уверяет, что согласился помочь и связался со знакомыми риэлторами, чтобы те подсказали, как поступить.

Специалисты по недвижимости отговорили Михаила Цивина от выхода на сделку, так как отметили, что ситуация с ценами неблагоприятная – все дешевеет. По словам юриста, тогда он предложил вдове Алексея Баталова сделать из особнячка дом престарелых. "Давайте сделаем Дом ветеранов кино имени Баталова", – говорит Цивин.

Для этого нужно было собрать множество подписей, уговорить всех заинтересованных в наследстве и соседей. Михаил даже набросал план будущего заведения на 30-40 человек с кабинетами и гаражом.

Впрочем, мало кто верит в искренность намерений Цивина и Дрожжиной. Некоторые считают, что подозрительная парочка планировала построить дом престарелых с целью, чтобы присвоить себе квартиры актеров-пенсионеров.