Лишенная всего больная ДЦП дочь Баталова еле говорила на шоу Малахова

Скандал вокруг наследства легендарного актера Алексея Баталова набирает обороты. Его жена и тяжелобольная дочь остались без имущества и денег. В этом они винят актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, которые им еще недавно во всем помогали.

После того, как Алексей Баталов умер, его вдова Гитана Леонтенко и дочь Мария, страдающая тяжелой формой ДЦП, остались под покровительством Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина. Безутешная супруга артиста во всем доверяла паре. Те вели все дела вдовы актера. В какой-то момент, по словам Гитаны, был даже оформлен договор-ренты и генеральная доверенность, по которой Дрожжина и Цивин распоряжались не только недвижимостью, но и банковскими счетами семьи Баталова. Однако когда актриса захотела оформить опекунство над Марией, Гитана вдруг поняла, что тут что-то не то.

Теперь этим делом занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, правда пока – в отношении неустановленных лиц. Вдова и дочь Алексея Баталова признаны потерпевшими. Следственный комитет изъял все документы, а имущество Наталии Дрожжиной арестовал.

В новом выпуске скандально известного шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" выступила Мария Баталова. Она еле говорит, передвигается на инвалидной коляске, печатает на компьютере одним пальцем. Но мыслит ясно.

Дочь Алексея Баталова обратилась к общественности. "У меня есть мать и сестра. Нам не нужна опека. Нам заморочили голову. Моя мама не читала бумагу, которую ей дали подписать. Помогите вернуть наше имущество, то, что зарабатывали мои бабушка и папа. Я никогда не подписывала договор ренты. Я очень расстроилась, что лишилась трех квартир", – такой текст напечатала Мария Баталова на компьютере.

На шоу выяснилось, что Наталия Дрожжина и Михаил Цивин и раньше уже оформляли договоры-ренты с одинокими, пьющими, пожилыми, больными людьми из так называемой группы риска. Частный детектив Эрнест Асланян сообщил: "На эту семью зарегистрировано много недвижимости. Десять квартир – на Наталью Дрожжину и семь – на Михаила Цивина". Эта недвижимость была получена по договорам ренты или обмена. Есть вероятность, что это был не совсем чистый риэлтерский бизнес.